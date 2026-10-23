Nico Legat und Lauras Hochzeitstermin steht bereits fest

Bei Nico Legat (28) und seiner Freundin Laura Parrinello werden Nägel mit Köpfen gemacht. Bald sollen die Hochzeitsglocken läuten. Das verriet Laura im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Ein neugieriger Follower wollte von ihr wissen, wann das Paar endlich vor den Traualtar treten werde. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Laura veröffentlichte ein inniges Kuschelfoto mit dem Realitystar und schrieb dazu: "Dieses Jahr noch. Der Termin steht schon fest." Ein Datum nannte Laura in ihrem Beitrag allerdings nicht. Wann genau die beiden sich das Jawort geben, bleibt also vorerst ihr Geheimnis.

Zuletzt machte Nico mit weniger erfreulichen Dingen Schlagzeilen. Während ihrer angeblichen Kennenlernphase hatte er mit Anya Elsner (22) Sex. Diese behauptete sogar, dass er Laura fremdgegangen sei. Fürchtet sich seine baldige Ehefrau daher davor, dass er sie betrügen könnte? Darauf hatte die Influencerin eine deutliche Antwort parat: "Da wir zu dem Zeitpunkt noch in keiner festen Beziehung waren, hat jeder sein eigenes Ding gemacht. Mein Gedanke ist auch: Da gehören immer zwei dazu. Also nein: Ich habe keine Angst davor." Damals seien die beiden noch nicht exklusiv gewesen.

Nico und Laura waren gemeinsam in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Vor einem Monat hatte sich auch Nicos Ex-Freundin Sarah Liebich (27) zu den Szenen des Paares geäußert. Besonders eine Situation hatte sie nach eigenen Angaben erschreckt: Laura hatte die Show verlassen wollen, woraufhin Nico sie als "mental schwach" bezeichnet hatte. "Das, was ich bisher auf Social Media mitbekommen habe, finde ich wirklich erschreckend", sagte Sarah damals gegenüber Promiflash. Die Influencerin kritisierte, dass solches Verhalten im TV eine Plattform bekomme.

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RTL Laura und Nico, "Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / _sola.px Laura Parrinello, Nico Legats Freundin

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RTL Laura Parrinello und Nico Legat im "Sommerhaus der Stars"