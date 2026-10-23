"Real Housewives"-Star Jeana Keough kämpft gegen Zungenkrebs

Zu Jeana Keough (71) werden besorgniserregende Neuigkeiten bekannt: Die ehemalige "The Real Housewives of Orange County"-Darstellerin kämpft weiterhin gegen Zungenkrebs. Obwohl die Bestrahlung längst abgeschlossen ist, leidet die 71-Jährige nach wie vor unter schweren Beschwerden. Ihre Tochter Kara Keough besuchte sie vor Kurzem in Kalifornien. Page Six gab sie einen Einblick in den Zustand ihrer Mutter. "Mama hat zu kämpfen. Sie nimmt noch immer keine Nahrung über den Mund zu sich, abgesehen von vielleicht ein paar Bissen. Dann frustrieren sie die Anstrengung und der fehlende Geschmack", schilderte sie.

Nach Chemotherapie und Bestrahlung schlafe Jeana außerdem weiterhin sehr viel. Hinzu kämen heftige Hustenanfälle, die immer wieder zu Erbrechen führten. "Es ist sehr schwer gewesen. Sie schläft immer noch viel und hat viele Hustenanfälle, die dazu führen, dass sie sich übergeben muss", erklärte Kara gegenüber Page Six. Öffentlich gemacht hatte Kara die Diagnose ihrer Mutter im Juli. Zeitgleich startete sie eine Kampagne auf GoFundMe, um die steigenden Behandlungskosten abzufedern. In einem Update auf der Spendenplattform hatte Kara damals angekündigt, dass ausgerechnet die zwei Wochen nach der letzten Bestrahlung besonders hart werden würden. Der Grund: Die Folgen von Chemo- und Strahlentherapie verstärkten sich gegenseitig, der Körper ihrer Mutter sei in dieser Phase am schwächsten.

Die Strahlenverbrennungen hatten zu diesem Zeitpunkt schon die äußere Haut am Hals erreicht. Selbst das vorsichtige Auftragen einer medizinischen Creme habe Jeana starke Schmerzen bereitet. "Ich glaube, sie wünscht sich einfach, sie hätte sich keiner Behandlung unterzogen", gab Kara angesichts der anhaltenden Probleme ihrer Mutter gegenüber Page Six zu verstehen. Jeanas drei Kinder Kara, Shane und Colton stehen ihr in der schweren Zeit aber stets unterstützend zur Seite.

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Instagram / jeanakeough Jeana Keough, Reality-TV-Persönlichkeit

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Instagram / karakeoughboz Jeana Keough im Juli 2026

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Imago Jeana Keough bei Bravos Premierefeier zur 11. Staffel von "The Real Housewives of Orange County" in Hollywood

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Findet ihr es richtig, dass Kara so offen über Jeanas schweren Kampf gegen den Krebs spricht? Ja, das schafft Verständnis für die harte Realität einer Krebstherapie. Ich finde, solche Details sollten lieber privat bleiben. Ergebnis anzeigen