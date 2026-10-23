David Beckham teilt süßen Roadtrip-Moment mit Harper

Schulferien bedeuten bei den Beckhams Zeit für Ausflüge mit den Jüngsten: Gemeinsam mit seiner Tochter Harper Beckham (15) ging es für Papa David (51) auf einen Roadtrip an die Küste. Am Dienstag ließ der ehemalige Profifußballer seine Fans bei Instagram an dem Vater-Tochter-Ausflug teilhaben. Auf einem Selfie, das offenbar an einem sonnigen Strand entstand, drückt Harper ihrem Papa liebevoll einen Kuss auf die Wange. Modisch wurde dabei nichts dem Zufall überlassen: David posierte in einer schicken Jacke und schwarzer Kappe, seine Tochter trug ein weißes Henleyshirt. Dazu schrieb der Sportler schlicht: "Roadtrip mit Papa". Eine Zuschauerin konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen – Mama Victoria Beckham (52) hinterließ unter dem innigen Schnappschuss gleich mehrere rote Herz-Emojis.

Kurz zuvor hatte Victoria in der "Today Show" über ein ganz anderes Thema geplaudert – nämlich über Harpers Ärger mit den Regeln an ihrer Schule. Make-up ist dort nämlich tabu, obwohl ihre Tochter laut der Designerin sehr gut darin sei, einen natürlichen Look aufzutragen. "Sie haben mir gesagt, dass ich in der Schule kein Make-up tragen darf. Warum wollen sie nicht, dass ich so gut wie möglich aussehe?", habe Harper sich beschwert und dann gebeten: "Mama, kannst du nicht die Schule anrufen?" Die Antwort ihrer Mutter fiel kurz aus: "Das kann ich nicht, Harper." Beruflich hat die Schülerin derweil Großes vor: Ihre eigene Beauty- und Hautpflegemarke "Harlo by Harper" soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres starten – praktischerweise nach ihren GCSE-Prüfungen im Mai und Juni.

Gemeinsame Fahrten haben auch in der Liebesgeschichte von David und Victoria eine besondere Rolle gespielt. Die beiden sind seit ihren ersten heimlichen Treffen im Jahr 1997 ein Paar. Weil das öffentliche Interesse an dem Fußballstar und dem damaligen Spice Girl schon zu Beginn groß war, hielten sie ihre Beziehung zunächst unter Verschluss. Die Sängerin ließ sich damals von ihrer Mutter zu verabredeten Parkplätzen chauffieren und stieg dort zu David ins Auto. Stundenlang saßen die beiden fernab von Kameras im Wagen und lernten sich kennen. Auch bei Davids aktuellem Roadtrip mit Harper steht die gemeinsame Zeit während der Schulferien im Mittelpunkt. Inzwischen haben der ehemalige Profisportler und die Designerin vier Kinder. Harper ist das jüngste Kind des Ehepaares und zugleich ihre einzige Tochter.

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Instagram / davidbeckham Harper Beckham mit ihrem Papa David Beckham

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Instagram / davidbeckham Harper Beckham und David Beckham im Skiurlaub, Februar 2026

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern