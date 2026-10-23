"Nicht abgesprochen": Kim Virginia verrät Beweggrund für PBB

Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) haben sich gemeinsam ins Abenteuer Promi Big Brother gewagt. Im Interview mit Promiflash verrät die Reality-Darstellerin, warum. Zuvor war es längere Zeit ruhig um die beiden geworden. "Wir hatten tatsächlich überhaupt keinen konkreten Plan. Wegen privater Dinge mussten wir uns erst einmal etwas Zeit für uns nehmen", erzählt Kim und führt aus: "Deshalb waren wir so lange von der Bildfläche verschwunden." Nach dieser Auszeit wollten beide wieder im Reality-TV stattfinden – und gleichzeitig ihre Ehe möglichst ungefiltert zeigen. Entsprechend offen gingen sie in das Format, in dem die Teilnehmer rund um die Uhr beobachtet werden.

Im Gespräch mit Promiflash behauptet Kim, dass es keinerlei Fahrplan für die Show gab: "Ob man es glaubt oder nicht: Wir haben uns vorher tatsächlich nicht abgesprochen und nicht festgelegt, was wir sagen oder lieber für uns behalten würden." Sie und ihr Mann Nikola hätten sich treiben lassen: "Wir haben einfach so reagiert, wie es sich für uns in der jeweiligen Situation richtig angefühlt hat." In der Liveübertragung rund um die Uhr sah die Influencerin die Chance, den Zuschauern ein authentisches Bild ihrer Beziehung zu vermitteln. "So können die Zuschauer selbst sehen, wie wir miteinander umgehen. Es gibt beispielsweise den Beweis, dass ich meinen Mann liebe und wir uns tausendmal geküsst haben", meinte Kim.

Dass ihre Beziehung im Mittelpunkt stehen würde, zeigte sich bereits beim Einzug. Nikola betrat die Livearena in einem dunklen Shirt, auf dem eine Liebeserklärung an seine Frau gedruckt war. Kim setzte wiederum auf einen auffälligen Glamourauftritt mit goldener Krone und einem goldenen XXL-Fächer. Der Auftritt der Promis unter Palmen-Bekanntheiten kam in den sozialen Netzwerken allerdings nicht sonderlich gut an. Zahlreiche User spotteten über die Inszenierung und auch die Outfits sorgten für reichlich Spott. Für Kim endete Promi-BB an Tag neun, Nikola musste die Show nur einen Tag später verlassen.

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner