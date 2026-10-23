Diese Taylor-Swift-Songs sollen von Travis Kelce handeln

Travis Kelce (37) taucht in der Musik von Taylor Swift (36) auf, seit die beiden 2023 ein Paar geworden sind. Mal liefert er die Footballsprache, mal steht sein Umfeld Pate, mal geht es um gemeinsame Zukunftsträume. Am klarsten ist der Fall bei "Opalite". Gegenüber Capital FM erzählte die Sängerin, woher der Titel kommt: "Travis' Geburtsstein ist ein Opal, deshalb war ich schon immer darauf fixiert und habe diesen Stein immer geliebt. Ich fand, das sei eine ziemlich coole Metapher. Opalit ist ein künstlich hergestellter Opal, und Glück kann ebenfalls selbst geschaffen sein. Darum geht es in dem Song, um die Gegenüberstellung dieser beiden Dinge." Auch "The Alchemy" dürfte auf ihn zielen. Der Text spielt mit Touchdown, Team, Liga und Trophäe und zeigt einen siegreichen Spieler, der auf Taylor zuläuft. Das erinnert an den Triumph beim Super Bowl 58. Bei "So High School" greift sie ein altes Interview auf, in dem Travis bei einem beliebten Spiel zwischen Heiraten, Küssen und Töten wählen sollte.

Andere Songs von Taylor lesen Fans als Zeugnisse einer festen Beziehung und der inzwischen geschlossenen Ehe. In "Eldest Daughter" räumt sie ein: "Als ich sagte, ich glaube nicht an die Ehe, war das eine Lüge." "Honey" erzählt von einem Kosenamen, der ihr einst unecht vorkam und plötzlich passt: "Du kannst mich Honey nennen, wenn du willst, denn ich bin diejenige, die du willst." Am konkretesten wird "Wi$h Li$t". Dort wünscht sie sich ein gewöhnliches Familienleben ohne Öffentlichkeit: "Ich will nur dich, ein paar Kinder haben, sodass der ganze Häuserblock aussieht wie du. Wir sagen der Welt, sie soll uns verdammt noch mal in Ruhe lassen – und das tut sie." Weitere Hinweise vermuten Fans in "The Fate of Ophelia", wo sie Händen, Team und den "Vibes" eines neuen Mannes ihre Treue verspricht, womöglich ein Wink in Richtung Kansas City Chiefs. In "Wood" fällt der Name "New Heights", so heißt Travis' Podcast.

Im Juli 2023 besuchte Travis ein Konzert von Taylor im Arrowhead Stadium in Kansas City und wollte die Sängerin danach treffen. Aus dem ersten Versuch wurde nichts, doch später meldete sich Taylor von sich aus bei ihm. Etwa drei Jahre danach heirateten die beiden am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden in New York City. Als erste musikalische Liebeserklärung seit der Hochzeit gilt "Cleveland!" von der Erweiterung "The Life of a Showgirl: The Encore". Der Titel bezieht sich auf Travis' Kindheit in Cleveland Heights, Ohio. Taylor nennt ihn darin die Liebe ihres Lebens und singt: "Man muss in dieser ganzen Welt nur einen Menschen finden, der einen nicht vollkommen unausstehlich findet. Und ich muss etwas Wichtiges verkünden: Ich habe meinen gefunden." Nicht alle Swifties waren begeistert. Manche fanden das Stück zu plakativ und vermissten nach der Veröffentlichung der vier neuen Songs Gefühl und Originalität.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

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Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut