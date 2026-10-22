Jessie James Deckers Familie verblüfft Fans mit Sixpacks

Mit Bildern aus dem Familienurlaub in Florida hat Jessie James Decker (38) derzeit für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt. Die Countrysängerin veröffentlichte auf Instagram mehrere Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eric Decker (39) und den Kindern zeigen. Ein Foto sticht dabei besonders hervor: Jessie trägt einen gemusterten Bikini, während Eric oberkörperfrei in roter Badehose und der jüngste Sohn ebenfalls im Sand neben seinen Eltern stehen. Was den Fans dabei sofort ins Auge fällt, ist die sportliche Ähnlichkeit innerhalb der sechsköpfigen Familie – in den Kommentaren dreht sich fast alles um die deutlich sichtbaren Bauchmuskeln von Eltern und Kindern. Jessie selbst versah den Beitrag lediglich mit dem Wort "Herbstferien".

Unter den Fotos sammeln sich zahlreiche überraschte Kommentare. "Die gesamte Familie hat buchstäblich Waschbrettbäuche, was zum Teufel", staunte ein User. Eine andere Person schrieb: "Meine Güte, jeder auf diesem Bild hat Bauchmuskeln. Eure Familie schüchtert mich sehr ein, lol." Ein Fan zog einen Vergleich zur Addams Family und kommentierte: "Oh, schaut mal, es ist die Addams Family. Wunderschöne Familie!" Auch die offenbar guten Gene der Deckers blieben nicht unerwähnt: "Kann ich der Familie beitreten, nur um bitte etwas von eurer Genetik abzubekommen?", fragte eine weitere Person. Andere Bilder zeigten Jessie und Eric eng aneinander am Wasser sowie bei einem Kuss im Sonnenuntergang. Während ihrer Reise durch Florida besuchte die Familie außerdem einen Disney-Themenpark, wo alle gemeinsam posierten – Jessie mit Minnie-Mouse-Ohren auf dem Kopf.

Neben Ferien und Familienzeit beschäftigte Jessie derzeit auch ihr neues Kochbuch "The Secret Sauce", das sie zusammen mit ihrer Mutter Karen Parker und ihrer Schwester Sydney Rae Bass geschrieben hat. Trotz ihres vollen Terminkalenders legt die Musikerin großen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten. "Etwas, das ich immer schützen werde, ist, dass wir alle gemeinsam am Esstisch sitzen, essen und einfach über unseren Tag sprechen", erklärte sie gegenüber Fox News Digital. Auch nach mehr als 13 Jahren Ehe seien diese Momente für sie etwas Besonderes: "Diese Momente werden einfach immer meine liebsten sein, und egal, was das Leben bringt, wir finden immer wieder an diesem Esstisch zusammen." Dass Essen auch in ihrer Beziehung eine Rolle spielt, machte sie ebenfalls deutlich: "Ich meine, wir alle wissen, dass er Jambalaya liebt. Damit habe ich nach einem Wochenende alles klargemacht und dafür gesorgt, dass er sich in mich verliebt."

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Instagram / jessiejamesdecker Eric Decker und Jessie James Decker

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Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrer Familie, Oktober 2026

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Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrer Familie, Oktober 2026