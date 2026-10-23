So viel Vermögen hinterließ "Top Gun"-Star Tom Skerritt (†)

Einer der markantesten Charakterdarsteller der Filmwelt ist gegangen: Tom Skerritt (†93) ist am 21. Oktober 2026 verstorben. Einem breiten Publikum wurde der Schauspieler vor allem 1986 bekannt, als er in Top Gun den Fliegerausbilder Mike "Viper" Metcalf verkörperte und dabei gemeinsam mit Tom Cruise (64) vor der Kamera stand. Mehr als sechs Jahrzehnte lang gehörte er zum festen Inventar des Film- und Fernsehgeschäfts. Dementsprechend kam über die Jahre auch finanziell einiges zusammen: Laut Celebrity Net Worth wird Toms Vermögen auf rund acht Millionen US-Dollar geschätzt. Dabei handelt es sich allerdings ausdrücklich um eine Schätzung seines Vermögens – eine bestätigte Erbsumme ist damit nicht ausgewiesen.

Sein Geld verdiente Tom mit einer bemerkenswert konstanten Karriere, die große Hollywoodproduktionen ebenso umfasste wie kleinere Independentfilme und eine langjährige Serienhauptrolle. Sein Spielfilmdebüt hatte er 1962 in "War Hunt" gegeben. Es folgten Rollen wie Duke Forrest in "MASH" und Raumschiffkapitän Dallas in "Alien". Auch in "The Turning Point", "Steel Magnolias", "A River Runs Through It" und "Contact" war der in Detroit geborene US-Amerikaner zu sehen. Im Fernsehen prägte er von 1992 bis 1996 die Serie "Picket Fences", in der er Sheriff Jimmy Brock verkörperte und bei einzelnen Folgen sogar zusätzlich Regie führte. Für diese Rolle wurde er 1993 mit einem Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie ausgezeichnet. Darüber hinaus stand er unter anderem für "Cheers" und "Brothers & Sisters" vor der Kamera.

Vor der Kamera blieb der Schauspieler bis ins hohe Alter aktiv: 2021 übernahm er in dem Drama "East of the Mountains" noch einmal die Hauptrolle und spielte den pensionierten Chirurgen Ben Givens. Neben den klassischen Hollywoodengagements verfolgte Tom aber auch eigene Projekte – gemeinsam mit seiner Ehefrau Julie Tokashiki, mit der er seit 1998 verheiratet war. Das Paar rief die Firma Triple Squirrels ins Leben und entwickelte den Contentkanal Evergreen. Celebrity Net Worth zufolge gehörten zu seinem Vermögen außerdem Immobilien im US-Bundesstaat Washington.

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Getty Images Tom Skerritt bei der Afterparty zur Broadway-Premiere von "A Time To Kill" in New York

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Imago Tom Skerritt als Commander Mike "Viper" Metcalf während der Dreharbeiten zu "Top Gun" 1986

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Getty Images Tom Skerritt bei der Premiere von "The 15:17 to Paris" in den Warner Bros. Studios in Burbank