Wow: "Narnia"-Trailer überflügelt "Barbie" mit Rekordzahlen

Greta Gerwig (43) hat mit ihrem neuen Fantasyabenteuer "Narnia: The Magician's Nephew" einen Rekord aufgestellt – noch vor dem eigentlichen Kinostart. Der Trailer zum Film kam innerhalb der ersten Woche auf mehr als 481,3 Millionen Aufrufe. Das geht zumindest aus den Daten des Analyseunternehmens WaveMetrix hervor, die Deadline veröffentlichte. Damit ließ der Teaser selbst große Konkurrenz weit hinter sich: Der Trailer zu Gretas Welterfolg Barbie kam im gleichen Zeitraum auf 240 Millionen Aufrufe, "The Super Mario Galaxy Movie" auf 281,6 Millionen und "Wonka" auf 237,2 Millionen Aufrufe. Präsentiert hatte die Regisseurin den Clip am 13. Oktober bei einem exklusiven IMAX-Event in New York City. Kurz danach landete "Narnia" auf Platz eins der Trends bei X und führte zudem die Filmtrailer-Trends bei YouTube an.

Der Ansturm war sogar so immens, dass die Website NarniaFilm.com vorübergehend zusammenbrach. Netflix rührte ebenfalls die große Werbetrommel – unter anderem auf TikTok, Reddit, Meta, X, Snapchat, Pinterest und YouTube sowie im Fernsehen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die Musik: Die Band Led Zeppelin gab erstmals überhaupt die Erlaubnis, "Stairway to Heaven" für einen Film oder Trailer zu verwenden. Gitarrist Jimmy Page nannte die Filmemacherin auf Instagram "eine treibende Kraft in der Welt des Kinos" und schrieb: "Ich bin begeistert, dass sie 'Stairway to Heaven' für den Trailer ihres Films ausgewählt hat." Greta selbst zeigte sich im Gespräch mit Stephen Colbert (62) bei dem IMAX-Event offenbar gerührt: "Ich war so bewegt, dass sie mir erlaubt haben, den Song zu verwenden."

Im Film spielen unter anderem Emma Mackey (30), Daniel Craig (58), Carey Mulligan (41), Meryl Streep (77), Denise Gough und Ciarán Hinds mit. In den USA soll das Fantasyabenteuer am 12. Februar 2027 starten und dort 45 Tage lang exklusiv auf der großen Leinwand laufen, bevor der Titel zu Netflix wandert. Der starke Trailerstart steht im Kontrast zu Berichten über eine interne Testvorführung im Sommer 2026: Laut dem Entertainment-Journalisten Jeff Sneider sollen Netflix-Mitarbeiter die damalige Schnittfassung sehr negativ aufgenommen haben. Daraufhin soll es zu Nachdrehs gekommen sein, außerdem war von Unstimmigkeiten zwischen der Regisseurin und Netflix-Spielfilmchef Dan Lin die Rede. Weder Netflix noch Greta äußerten sich zu diesen Behauptungen.

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Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie im Juli 2023 in London

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Imago Greta Gerwig im Juli 2023

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Kevin Winter / Staff Jimmy Page 2014 in Los Angeles