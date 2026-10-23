Sommerhaus-Fluch? Anna Lisson entfolgt Tano Milingi im Netz

Hat der sogenannte Sommerhaus-Fluch nun auch bei Anna Lisson und Tano Milingi zugeschlagen? Auf Instagram ist Fans eine auffällige Veränderung ins Auge gefallen: Anna folgt ihrem Partner auf der Plattform plötzlich nicht mehr. Tano hat ihr Profil dagegen weiterhin abonniert. Der einseitige Unfollow fällt mitten in eine Phase, in der ohnehin schon Gerüchte um die beiden kursieren. Immer wieder heißt es, das Paar könnte sich nach der gemeinsamen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars in einer handfesten Liebeskrise befinden oder sogar bereits getrennte Wege gehen. Ob damit tatsächlich der viel zitierte Sommerhaus-Fluch zugeschlagen hat, der schon einige Kandidatenpaare erwischt haben soll, ist allerdings völlig offen. Weder Anna noch Tano haben bislang öffentlich klargestellt, ob sie weiterhin gemeinsam durchs Leben gehen.

Zusätzlich befeuert wird die Gerüchteküche von einer weiteren Vermutung, die sich hartnäckig hält: Anna und Tano sollen demnächst gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen sein. In der Realityshow stellen sich ehemalige Paare zusammen verschiedenen Herausforderungen. Eine Teilnahme der beiden würde daher zwar zu den derzeit kursierenden Trennungsspekulationen passen, bestätigt ist sie jedoch nicht. Damit bleiben der Instagram-Unfollow und das weiterhin bestehende Abo von Tano die einzigen sichtbaren Veränderungen. Eine eindeutige Antwort auf die Frage, wie es um die Beziehung der beiden Realitystars tatsächlich steht, liefern diese kleinen Hinweise allerdings nicht.

Ganz stumm blieb Tano in den vergangenen Wochen allerdings nicht. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Realitystar zu Fremdgehbehauptungen rund um seine Beziehung geäußert und diese entschieden zurückgewiesen. Auslöser waren Gerüchte, die Ginger Costello (40) zuvor öffentlich angeheizt hatte. Auf die parallel kursierenden Spekulationen über eine mögliche Trennung ging er bei dieser Gelegenheit jedoch nicht ein. Damit blieb schon damals offen, wie es aktuell um die Partnerschaft der beiden steht. Auch Anna äußerte sich nicht öffentlich zu den Gerüchten. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert: Beide schweigen weiterhin zu der entscheidenden Frage, ob sie noch ein Paar sind. Auch jetzt, nach dem Unfollow, halten sich beide bedeckt. Weder Anna noch ihr Partner haben sich dazu geäußert, ob sie weiterhin ein Paar sind. Kennengelernt hat das Publikum die zwei als gemeinsames Team im "Sommerhaus der Stars", wo sie sich der Konkurrenz stellten. Seitdem begleiten ihre Fans die Beziehung der beiden Realitystars aufmerksam im Netz.

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RTL Anna und Tano vom "Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

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Instagram / tanoitaa21 Tano Milingi, Reality-TV-Star

Wie findet ihr Annas einseitigen Unfollow von Tano? Ein klares Signal: Das sieht stark nach Liebes-Aus aus. Überbewertet! Ein Instagram-Follow entscheidet nicht über eine Beziehung. Ergebnis anzeigen