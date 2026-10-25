Edda Pilz wehrt sich gegen Kritik an Gesundheitsproblemen

Edda Pilz (25) lässt eine scharfe Reaktion auf ihre gesundheitlich bedingte Auszeit nicht unkommentiert. Am 24. Oktober teilte der Realitystar in ihrer Instagram-Story die kritische Nachricht einer Nutzerin. Darin wurde ihr mit Blick auf ihren Beruf vorgeworfen, den Bezug zur Wirklichkeit verloren zu haben. "Vom Influencerleben? Du brauchst mal ne Realitätsschelle", hieß es in dem Schreiben, das Edda auf der Plattform öffentlich machte. Dazu veröffentlichte die Are You The One?-Bekanntheit ein Foto ihres kleinen Hundes, der auf einer hellen Bettdecke lag. Wie sehr sie solche Kommentare inzwischen belasten, machte Edda mit deutlichen Worten klar: "Ich kann das alles nicht mehr ..." Gegen den Vorwurf setzte sie sich anschließend ausführlich zur Wehr. Anschließend nahm sich die Beauty die Zeit, ihren Followern die Hintergründe zu erklären. Sie ziehe sich derzeit bewusst zurück, weil sie seit Monaten mit mehreren Erkrankungen und anhaltender Erschöpfung zu kämpfen habe. Ihre Ruhepause habe demnach nichts damit zu tun, dass ihr durch ihr Influencerleben der Bezug zur Realität fehle.

Wie lange sie bereits mit gesundheitlichen Schwierigkeiten kämpft, schilderte Edda ebenfalls in ihrer Instagram-Story. Im August habe sie eine Lungenentzündung durchgemacht, seitdem sei ihr Immunsystem angeschlagen. Nach dem Oktoberfest sei außerdem eine Grippe hinzugekommen. Aktuell mache ihr erneut Herpes zu schaffen, bei dem es sich, wie sie betonte, ebenfalls um eine Viruserkrankung handele. Dass ihr ausgerechnet in dieser Phase eine "Realitätsschelle" nahegelegt wurde, kann sie nicht nachvollziehen. "Ich finde es wirklich traurig, dass manche Menschen immer noch nicht verstehen, dass auch Influencer krank werden können. Nur weil man sein Leben öffentlich teilt, darf man plötzlich keine gesundheitlichen Probleme mehr haben?", schrieb sie auf Instagram. Edda verteidigte zugleich ihren Rückzug: "Wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht und ich einfach erschöpft bin, darf ich mir doch wohl mal Ruhe gönnen. Finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, in so einer Situation solche Nachrichten zu verfassen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Edda ihre Community an ihrem gesundheitlichen Auf und Ab teilhaben lässt. Rund vier Monate zuvor hatte sich die 25-Jährige auf TikTok unter Tränen gezeigt und offen über starke Beschwerden rund um ihre Periode gesprochen. Nach ihren eigenen Angaben bekam sie ihre Menstruation zu diesem Zeitpunkt "jede Woche". Die wiederkehrenden Beschwerden setzten ihr nicht nur körperlich zu, sondern belasteten sie auch emotional stark. In demselben Beitrag thematisierte die Reality-TV-Darstellerin zudem ihre Selbstzweifel. Für diese sehr persönlichen Einblicke erhielt sie damals viel Resonanz aus ihrer Community. Damit hatte Edda bereits Monate vor ihrem aktuellen Instagram-Konter öffentlich gemacht, dass gesundheitliche Themen ihren Alltag beeinflussen. Nun erklärte sie erneut, warum sie auf ihren Körper hört und sich in einer Phase mit mehreren Erkrankungen die nötige Erholung nimmt.

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TikTok / edda.elisa Edda Pilz, September 2026

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar