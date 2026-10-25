Rafael Nadal vergisst fast, dass er einmal Tennisprofi war

Rafael Nadal (40) hat im November 2024 seine Profikarriere beendet – und blickt heute mit erstaunlich viel Abstand auf seine Zeit als Tennisstar zurück. Anlässlich eines neuen Bildbands über seine Karriere erklärte Rafael gegenüber The Athletic: "Ich bin erst vor zwei Jahren zurückgetreten, aber es fühlt sich schon jetzt so an, als wäre es ein anderes Leben gewesen, in dem ich Tennis gespielt habe. Ich vergesse fast, dass ich Tennisspieler war. Das Leben geht weiter." Tatsächlich hat der Mallorquiner seit seinem Karriereende kaum noch zum Schläger gegriffen. Eine Ausnahme war zuletzt sein Auftritt beim Rafa Nadal Academy Slam, der zum zehnjährigen Bestehen seines Tenniszentrums auf Mallorca veranstaltet wurde.

Der Sportler bereut seine Entscheidung nicht. "Ich habe es geliebt, Tennis zu spielen. Aber ich vermisse es nicht besonders, weil ich mich genau im richtigen Moment für den Rücktritt entschieden habe. Ich hatte nichts mehr zu geben", betonte er gegenüber The Athletic. Sein Körper sei am Ende gewesen und habe ihm nur noch erlaubt, unter zahlreichen Einschränkungen anzutreten. Genau deshalb habe er seine Laufbahn in Frieden abschließen können. Der Sportler machte zugleich deutlich, dass es im Leben viele wichtigere Dinge als Tennis oder Sport gebe. Die besondere Mischung aus Adrenalin und Emotionen, die ihm der Wettkampf beschert habe, sei außerhalb des Sports allerdings nur schwer zu finden. Der neue Bildband des Verlags Assouline erinnert nun an seine Karriere. Neben teils bislang unveröffentlichten Bildern vom Tennisplatz enthält das Werk auch private Aufnahmen. Zudem werden darin die Verletzungen aufgegriffen, die Rafaels letzte Jahre als Profi prägten und schließlich zu seinem Rücktritt beitrugen.

Körperliche Beschwerden begleiteten Rafael fast seine gesamte Karriere. Nach einem Fußbruch beim Turnier in Madrid 2005 wurde bei ihm das seltene, degenerative Müller-Weiss-Syndrom im linken Fuß diagnostiziert, das seinen gesamten Bewegungsapparat belastete. Trotz der Einschränkung sammelte der Mallorquiner zahlreiche Titel, musste neben den Fußproblemen jedoch auch Verletzungen an Handgelenk, Rippen, Bauchmuskulatur und Hüfte verkraften. Nach einem starken Start ins Jahr 2022 mit 20 Siegen in Serie sowie den Triumphen bei den Australian Open und den French Open warfen ihn die Beschwerden immer weiter zurück. Wegen einer Hüftverletzung pausierte er ab 2023 rund ein Jahr, ehe weitere Probleme auch seine Abschiedssaison 2024 beeinträchtigten. "Das einzig Positive, das ich aus all den Verletzungen mitgenommen habe, war, dass ich die großartigen Momente mehr genießen und ihnen einen höheren Wert beimessen konnte", erklärte er The Athletic. Zugleich stellte Rafael klar: "Aber ich habe meine gesamte Tenniskarriere mit Schmerzen gelebt – jeden Tag hatte ich viel zu starke Schmerzen."

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Getty Images Rafael Nadal vor dem LaLiga-Spiel von Real Madrid gegen Rayo Vallecano im Santiago Bernabéu

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Getty Images Rafael Nadal schlägt bei der Feier zum zehnten Jubiläum seiner Akademie auf Mallorca einen Ball zurück

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Getty Images Rafael Nadal beim Davis Cup 2024

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