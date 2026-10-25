Pietro Lombardi offenbart seine Gefühle für Ex Laura Maria

Pietro Lombardi (34) lässt tief blicken, wenn es um seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) geht. In der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" vermutet Oliver Pocher (48), dass Pietro emotional noch an Laura hängt. Der ehemalige DSDS-Sieger bestätigt das ohne Umschweife: "Ja natürlich, klar." Obwohl sie aktuell erneut viel Zeit miteinander verbringen, bezeichnet sich Pietro weiterhin als Single. Ein Liebescomeback gibt es demnach derzeit nicht. Stattdessen wollen der 34-Jährige und der Social-Media-Star ihre Verbindung ganz entspannt angehen. Laut Pietro verstehen sich er und Laura momentan sehr gut. Die beiden wollen ihre Verbindung entspannt angehen und sich keinen Druck machen, was ihren Beziehungsstatus angeht.

Im Podcast spricht Oliver seinen Kollegen auch darauf an, dass das Verhältnis der beiden für Außenstehende nur schwer zu durchschauen sei. Pietro beschäftigt das nach eigener Aussage jedoch nicht mehr. "Der Außenstehende interessiert mich gar nicht mehr, sage ich dir ehrlich. Ich mache mir gar keinen Druck, wir machen uns gar keinen Druck. Unser Status ist einfach: Wir verstehen uns super und haben eine schöne Zeit zusammen", erklärt er bei "Patchwork Boys". Zuletzt besuchten die früheren Verlobten gemeinsam das Kampfsportevent Fame Fighting und saßen dort nebeneinander in der ersten Reihe. Außerdem steht für sie ein gemeinsamer Urlaub auf Mauritius an. Eine erneute Beziehung schließt Pietro für die Zukunft nicht aus: "Wenn wir sagen, wir wollen irgendwie irgendwann mal wieder zusammenkommen, dann wird das so passieren, aber jetzt gerade sind wir es nicht." Im Mittelpunkt ihrer Verbindung stehen weiterhin ihre Söhne Leano und Amelio.

Ihre Trennung hatten Pietro und Laura Ende August 2025 öffentlich gemacht – über Instagram wandten sich die beiden damals an ihre Fans. Zuvor waren der Sänger und die Influencerin verlobt gewesen. Seitdem blieb der Umgang der beiden immer wieder Thema. Erst kürzlich sprach Pietro bei "Patchwork Boys" zudem darüber, wie er nach dieser Erfahrung grundsätzlich über eine erneute Verlobung denkt. Nach der gescheiterten Verlobung mit Laura möchte er diesen Zwischenschritt in Zukunft lieber auslassen. Sollte er sich wieder dauerhaft an eine Partnerin binden, würde er nach eigener Aussage lieber direkt heiraten. Ob es zwischen ihnen tatsächlich noch einmal zu einer festen Partnerschaft kommt, ist momentan offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025