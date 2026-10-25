Meghans Vater reagiert auf Vorwürfe der Kinderpornografie

Gegen Thomas Markle Sr. (82) stehen derzeit schwere Vorwürfe im Raum. Sein Sohn Thomas Markle Jr. (60) behauptete, er habe im Haus seines Vaters auf den Philippinen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt. Der Vater von Herzogin Meghan (45) wies die Anschuldigungen nun jedoch gegenüber Daily Mail entschieden zurück. "Ich hatte noch nie Sex mit jemandem unter 18 Jahren", stellte er in dem Interview klar. Die Behauptungen seines Sohnes bezeichnete er als "widerliche Lügen". Er werde "alles tun, was nötig ist", um seinen Namen reinzuwaschen. Dazu gehört für ihn offenbar auch die Zusammenarbeit mit den Behörden: Er sei bereit, mit Ermittlern zu sprechen. Zum Beweis seiner Unschuld würde er sich sogar einem Lügendetektortest unterziehen, betonte der Vater der Herzogin gegenüber dem Blatt.

Thomas Jr. behauptete, das mutmaßliche Material im Wohnhaus seines Vaters auf den Philippinen gefunden zu haben. Thomas Sr. hielt dem entgegen und gab zu verstehen, dass die beiden dort nie gemeinsam gelebt hätten. Sollten sich entsprechende Dateien tatsächlich auf seinen Geräten befunden haben, seien sie ihm untergeschoben worden, um seinen Ruf noch vor seinem Tod zu zerstören, vermutete er. "Mein Computer und mein altes Telefon wurden in Mexiko verpackt und per Schiff auf die Philippinen gebracht. Das dauerte Monate. Ich fragte meinen Sohn immer wieder nach meinem Computer, und er sagte, er sei unterwegs. Er wollte ihn mir nie geben, und ich verstand nicht, warum", fügte er hinzu. "Liebe ich schöne junge Frauen? Ja. Schaue ich mir gern Bilder schöner Frauen an? Ja", erklärte er, doch seine früheren Partnerinnen könnten bestätigen, dass er stets Beziehungen mit altersangemessenen Frauen geführt habe: "Ich hatte immer Beziehungen mit Frauen in meinem Alter und weiß, dass meine Ex-Frau [Doria Ragland, Meghans Mutter] oder jede meiner Ex-Freundinnen Ihnen sagen würde, dass wir ein normales Sexualleben hatten."

Auch an Thomas Sr.s Töchtern ist der Skandal nicht spurlos vorbeigegangen. So äußerte sich unter anderem Herzogin Meghan bereits wenige Stunden nach dem Bekanntwerden und erklärte, so etwas nicht zum ersten Mal zu hören. Sie habe 2018 einen Brief bekommen, der sie über die Vorwürfe informierte – was auch zu dem Bruch mit ihrem Vater geführt habe. Thomas Sr. habe davon nichts gewusst, versicherte er der Daily Mail: "[Meghan] hat mir kein Wort über diesen Brief gesagt, in dem ich solcher schrecklicher Dinge beschuldigt werde. Wenn Meghan oder jemand anderes 2018 zu mir gekommen wäre und mir von dem Brief erzählt hätte, hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich zu verteidigen."

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf