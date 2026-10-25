Daniela Katzenberger will nach Camping-Zoff nur noch heim

Zehn entspannte Tage im Camper am Gardasee – so hatte sich Daniela Katzenberger (40) den Familienurlaub mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (59) und der elfjährigen Tochter Sophia ausgemalt. Vor Ort warteten auch ihre Mutter Iris Katzenberger (59), deren damaliger Partner Stefan Braun und einige Freunde. Statt Dolce Vita gab es allerdings schon nach wenigen Tagen jede Menge Zoff, wie in Danielas vierter Staffel der "Katzenberger-Soap" auf VOX (und RTL+) zu sehen war. Während Daniela und Lucas ihre Stellplätze für zehn Tage gebucht hatten, waren die Plätze der übrigen Reisegruppe nur für drei Tage reserviert. Als die Camper den ausgebuchten Platz verlassen sollten und sich keine spontane Alternative auftat, flogen die Vorwürfe hin und her. Der Realitystar hatte angesichts des Streits bald genug und stellte klar: "Ich glaube, ich will heim."

Zu sehen war das Urlaubschaos am Freitagabend zum Auftakt der vierten Staffel. Dabei hatte sich die Auswanderin anfangs noch richtig auf die Tour im geliehenen Wohnmobil gefreut, schließlich verbindet sie mit Camping schöne Erinnerungen an früher. "Für mich war das immer die schönste Zeit, als ich ein Kind war", schwärmte sie. Wie Mitreisender Sebastian Franke erklärte, sei ursprünglich nur ein einziger Campingplatz geplant gewesen. Stefan habe dann mehrere Etappen à drei Tage vorgeschlagen. Da am Gardasee jedoch alles ausgebucht war, ging dieser Plan nicht auf. Prompt begann das große Fingerzeigen. Während Stefan die Planänderung angelastet wurde, nahm Iris wiederum Sebastian ins Visier: "Er hat gesagt, am Gardasee kannst du frei buchen. Da musst du nichts reservieren."

Der Konflikt setzte auch der damaligen Beziehung von Iris und Stefan zu. Nach Iris' Darstellung wurde Stefan abseits der TV-Kameras laut und schrie vor ihrer Enkelin Sophia. Damit war für den Realitystar eine klare Grenze überschritten. "Stefan hat einen großen Fehler gemacht. Er kann rumschreien, wie er will, ob mit meinen Freunden oder mit mir. Ich schreie gern zurück. Aber er hat vor Sophia geschrien. Und das geht bei mir gar nicht! Ich habe mich fremdgeschämt", erklärte sie in der Sendung. Noch während der Reise zog sie Konsequenzen: "Ich habe zu ihm gesagt: Wenn wir zu Hause sind, kannst du deine Sachen direkt packen." Tatsächlich zog Stefan nach der Rückkehr bei ihr aus. Ein späterer Versöhnungsversuch scheiterte, im April 2026 machte Iris die Trennung öffentlich. Inzwischen ist sie mit einem 28 Jahre jüngeren Mann liiert.

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Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025