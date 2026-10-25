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Neue Liebesgerüchte um Tom Brady und Model Candice Swanepoel

Neue Liebesgerüchte um Tom Brady und Model Candice Swanepoel

- Nicole Vasiljuk
Lesezeit: 2 min
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Tom Brady (49) und Candice Swanepoel (38) kurbeln neue Liebesgerüchte an: So sollen der ehemalige Footballstar und das südafrikanische Model derzeit ein Paar sein. Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly, dass die beiden nicht erst seit Kurzem miteinander ausgehen. "Sie sind schon eine Weile zusammen", hieß es aus der anonymen Quelle. Wie Tom und Candice sich nähergekommen sein sollen und wann aus ihrer Bekanntschaft angeblich mehr wurde, verriet der Informant jedoch nicht. Auch beide Stars haben sich zu den Behauptungen noch nicht öffentlich geäußert. Eine persönliche Bestätigung der beiden Promis gibt es ebenfalls nicht. Auf Anfragen von Us Weekly und Page Six gibt es derzeit noch keine Antwort.

Seit seiner Scheidung von Topmodel Gisele Bündchen (46) im Jahr 2022 hält der ehemalige NFL-Spieler sein Liebesleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Seit dem Beziehungs-Aus wurde der frühere NFL-Quarterback unter anderem mit Irina Shayk (40), Alix Earle (25), Kim Kardashian (46), Brooks Nader (29) und Sofía Vergara in Verbindung gebracht. Anfang des Jahres betonte Tom im Interview mit People Magazine, dass eine neue Partnerschaft für ihn offenbar keine Priorität habe. "Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben oder für mich selbst, aber ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Kinder", schilderte er im Gespräch. Auch Candice sprach in den letzten Jahren kaum öffentlich über mögliche Romanzen. Zuvor war sie mehr als ein Jahrzehnt mit Model Hermann Nicoli (44) liiert und zeitweise mit ihm verlobt. Die beiden haben zwei Kinder miteinander, trennten sich jedoch 2018.

Erst vor einem halben Jahr hatte ein gemeinsamer Partybesuch von Tom und Yael Cohen Braun Spekulationen ausgelöst. Die beiden waren bei der Geburtstagsfeier des ehemaligen NFL-Stars Tony Gonzalez (50) in Los Angeles zu Gast. Ausgerichtet wurde das Fest von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56). Yael ist die Ex-Frau des Musikmanagers Scooter Braun (45), der derzeit mit Schauspielerin Sydney Sweeney (29) in einer Beziehung ist. Abseits der Liebesgerüchte spielt vor allem Toms Familie eine große Rolle in seinem Leben. Mit Gisele hat er Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Sein ältester Sohn Jack stammt aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55).

Collage: Candice Swanepoel und Tom Brady
Collage: Getty Images, Getty Images
Collage: Candice Swanepoel und Tom Brady
Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019
Getty Images
Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019
Candice Swanepoel mit Hermann Nicoli
Stephen Lovekin / Getty Images
Candice Swanepoel mit Hermann Nicoli
Tom Brady und Candice Swanepoel als Paar: Würdet ihr die beiden feiern?
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