Sie schrieb Herzogin Meghan den Warnbrief über ihren Vater

Im Fall der schweren Vorwürfe gegen Thomas Markle Sr. (82) rückt nun seine verstorbene Ex-Frau Roslyn Loveless in den Fokus. Nach Informationen von Page Six soll sie den Warnbrief verfasst haben, der Herzogin Meghans (45) Umfeld schon vor Jahren erreichte. Roslyn war von 1964 bis 1975 mit Thomas verheiratet und starb 2024 im Alter von 79 Jahren. Sie war die Mutter seiner beiden älteren Kinder Samantha Markle (61) und Thomas Markle Jr. (60) Nachweislich ging das Schreiben im Januar 2019 bei der Londoner Metropolitan Police ein. Von dort landete es anschließend im Büro von Meghan und Prinz Harry (42). Offiziell bestätigt hat die Polizei die Urheberschaft von Roslyn bislang nicht – die Angaben dazu stammen ausschließlich aus den Recherchen des US-Portals. Für Thomas gilt hinsichtlich sämtlicher Anschuldigungen weiterhin die Unschuldsvermutung.

Laut The Sun soll Meghan seit Jahren von den Anschuldigungen gegen ihren Vater gewusst haben. Das Blatt beschreibt diese als "beunruhigend und verstörend". Zugleich habe man ihr abgeraten, sich öffentlich zu äußern, damit ein mögliches Gerichtsverfahren nicht beeinträchtigt werde. Im Dezember 2025 soll Meghan ihrem Vater per Einschreiben einen endgültigen Abschiedsbrief geschickt haben. Zu diesem Zeitpunkt lag er nach einer Beinamputation in einem Krankenhaus auf den Philippinen. In dem Schreiben habe sie ihm mitgeteilt, dass die Behörden informiert seien, er nichts mehr von ihr hören werde und seine Enkel Archie (7) und Lilibet (5) niemals kennenlernen werde. Das Schreiben soll Thomas direkt ans Krankenbett gebracht worden sein. Berichten zufolge musste er den Empfang quittieren und wurde bei der Übergabe gefilmt. Inzwischen ermittelt die philippinische Polizei gegen ihn. Nach Hinweisen seines Sohnes Thomas Markle Jr. sei auch sein früheres Wohnhaus durchsucht worden, erklärte Innenminister Jonvic Remulla.

Angesichts der laufenden Ermittlungen äußerte sich Meghan selbst öffentlich zu den schweren Vorwürfen. Die ehemalige Schauspielerin erklärte, von den Entwicklungen und den schweren Vorwürfen zutiefst erschüttert zu sein. Der jahrelange Kontaktabbruch zu ihrem Vater habe nach ihren Angaben vor allem dem Schutz ihrer beiden Kinder gedient. Eine enge Freundin schilderte The Sun, wie es Meghan aktuell gehe. Nach Jahren voller "zutiefst beunruhigender Sorgen" verspüre die Herzogin nun ein "echtes Gefühl der Erleichterung". Acht Jahre lang sei sie frustriert gewesen, weil sie nicht offen über das Thema sprechen konnte. Als Mutter kleiner Kinder sei Meghan "von alldem zutiefst erschüttert", betonte die Vertraute gegenüber dem Blatt. Meghan und Thomas haben seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander. Der mutmaßlich von Roslyn verfasste Warnbrief ordnet nun zeitlich ein, wann entsprechende Anschuldigungen das Umfeld der Herzogin und die Londoner Polizei erreichten.

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, mit Prinz Archie beim King Power Royal Charity Polo Day in Wokingham, 10. Juli 2019

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"