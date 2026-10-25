Charmant: Joe Biden überrascht Jill mit einem Blumenstrauß

Romantische Überraschung zum Wochenende: Joe Biden (83) hat seiner Ehefrau Jill Biden (75) den Start ins Wochenende versüßt. Der frühere US-Präsident schenkte der ehemaligen First Lady einen großen, farbenfrohen Blumenstrauß, den sie am Freitag in einem Instagram-Reel präsentierte. Zu sehen ist ein üppiges Arrangement in einer Glasvase, zusammengehalten von einer violetten Schleife: blaue Hortensien, weiße Rosen und kleinere lilafarbene Blüten. Der kurze Clip zeigte Jill in einer Küche, wo sie sich über das üppige Arrangement beugte, an den Blumen roch und den Strauß aufmerksam betrachtete. Bei ihrem Mann bedankte sie sich direkt in der Bildunterschrift: "Frische Blumen fürs Wochenende! Danke @joebiden", schrieb sie auf Instagram und fügte ihrer Nachricht ein blaues Herz hinzu. Im Video selbst war zudem ein augenzwinkernder Spruch eingeblendet: "Glückliche Frau, glückliches Leben."

Die liebevolle Geste des früheren US-Präsidenten kam bei den Followern der Pädagogin bestens an. Schon ungefähr eine Stunde nach der Veröffentlichung hatte das Reel mehr als 7.900 Likes gesammelt. Zudem hinterließen die Nutzer Hunderte Kommentare unter dem Video. Ein User fühlte sich beim Anblick der Blumen an die eigene Familie erinnert und schrieb auf Instagram: "Mein Vater schenkte meiner Mutter jede Woche Blumen. Ihr beide verdient diese Art von Liebe." Andere nahmen den Beitrag dagegen mit Humor und stellten in ihren Kommentaren einen Bezug zu Realitystar Natalie Nunn (41) her. Damit sorgten nicht nur die Rosen, Hortensien und violetten Blüten für Gesprächsstoff. Insgesamt überwogen unter dem Beitrag die positiven Reaktionen auf die kleine Aufmerksamkeit, die Jill ihren Fans so offen präsentierte. Nach beinahe fünf gemeinsamen Jahrzehnten begeisterte Joes romantische Wochenendüberraschung somit zahlreiche Nutzer.

Joe und Jill sind inzwischen seit beinahe fünf Jahrzehnten verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden 1975 bei einem Blind Date, zwei Jahre später gaben sie sich am 17. Juni 1977 das Jawort. Zuvor war der Politiker mit Neilia Hunter Biden verheiratet gewesen. Sie und die gemeinsame kleine Tochter Naomi kamen 1972 bei einem Autounfall ums Leben. Jill wurde später Stiefmutter der überlebenden Söhne Beau und Hunter (56), 1981 bekam das Paar seine gemeinsame Tochter Ashley. Anlässlich ihres 48. Hochzeitstages im Juni 2025 gewährte Jill ihren Instagram-Followern einen Blick zurück: Sie veröffentlichte ein altes Hochzeitsfoto, auf dem neben dem Brautpaar auch Joes damals noch junge Söhne zu sehen waren. Dazu richtete sie bewegende Worte an ihren Ehemann: "Das ist die größte Wahrheit, die ich kenne: Liebe macht eine Familie vollständig. Alles Gute zum Hochzeitstag, @joebiden."

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X / joebiden Joe und Jill Biden im Mai 2025

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Instagram / drbiden Jill Biden mit Blumenstrauß

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Getty Images Joe und Jill Biden im August 2008