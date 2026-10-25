Ohne Partner: Christina Hänni stand vor dem Karriere-Aus

Christina Hänni (36) ist schon seit ihrer Kindheit Tänzerin. Einst gehörte sie sogar zu den besten Tänzerinnen der Welt. In einem neuen Instagram-Reel erinnert sie sich daran, wie sie gemeinsam mit ihrem damaligen Tanzpartner trotz ihres parallel laufenden Studiums den Sprung unter die besten 20 Paare der Welt geschafft hatte. Doch dann änderte ein Moment alles: Mit 26 Jahren wollte ihr Partner seine Karriere beenden. "Und für mich hat es den Boden unter den Füßen gerissen", gesteht die Tänzerin auf Instagram. Christina konnte die Entscheidung zwar verstehen und war ihm nicht böse, dennoch war sie vollkommen überrumpelt. Plötzlich konnte sie Fragen zu ihrer eigenen Zukunft nicht mehr beantworten. Doch dann der Lichtblick: Sie bekam die Chance, bei "Let's Dance" einzusteigen und damit ein neues Kapitel ihrer Tanzkarriere zu beginnen.

Die Zeit als Profitänzerin vor ihrer Karriere im TV war jedoch nicht besonders einfach. Leistungssport und Studium parallel – das forderte sie auch mental. Schon in jungen Jahren musste sie lernen, sowohl mit Siegen als auch mit Niederlagen umzugehen. Hinzu kam ein Aspekt, den sie offen anspricht: Der Tanzsport sei stark politisch geprägt, was die ohnehin anstrengende Phase zusätzlich erschwert habe. Deswegen dankt sie auch heute noch ihren damaligen Trainern Olga und Ralf, die sie in dem Beitrag als ihre "Tanzeltern" bezeichnet.

Der Sport und das Leben als professionelle Tänzerin haben auch körperliche Spuren hinterlassen. Wie sie bereits vor wenigen Tagen erzählte, hatte sie vor vielen Jahren eine schwere Verletzung erlitten. Mit 21 Jahren musste sie wegen zunehmender Schmerzen im Fuß notoperiert werden. Sportlich lief es zu diesem Zeitpunkt hervorragend, sie war Vizeweltmeisterin und Vizeeuropameisterin. Während des Eingriffs wurde den Ärzten schnell klar, dass ihr Fußgelenk komplett zertrümmert war und einzelne Knochen im Fuß verteilt waren. Dennoch konnte ihr Fuß geheilt werden und sie durfte ihre Karriere weiterführen.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2026

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov, Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen und Christina Hänni bei "Let's Dance"