"Fuß ist hinüber": Christina Hänni erinnert sich an Not-OP

Christina Hänni (36) erinnert sich an einen einschneidenden Moment in ihrer Karriere: Als sie 21 Jahre alt war, machten ihr zunehmende Fußschmerzen so sehr zu schaffen, dass sie notoperiert werden musste. In einem Reel auf Instagram spricht die Tänzerin nun ausführlich über die damalige Zeit. Sportlich stand sie damals ganz oben – als Vizewelt- und Vizeeuropameisterin. Doch ihr Körper machte nicht mehr mit. Während des Eingriffs zeigte sich dann das ganze Ausmaß der Verletzung: Ihr Fußgelenk war zertrümmert, einzelne Knochen lagen im Fuß verteilt. Nach der Operation folgte die niederschmetternde Ansage ihres Arztes. "Dein Fuß ist hinüber", habe er ihr erklärt. Und weiter: "Es ist alles noch schlimmer, als wir gedacht haben." Für die junge Sportlerin brach damit von einem Moment auf den anderen alles weg, worauf sie jahrelang hingearbeitet hatte.

Die Zeit nach der Operation ist der Tänzerin bis heute lebhaft in Erinnerung geblieben. "Eine der einschneidendsten Zeiten meines Lebens, wenn du auf dem sportlichen Peak bist als Vize-Welt- und Europameisterin und merkst, dass dein Körper nicht mehr mitmacht", schildert sie in ihrem Reel. Besonders mental sei der Weg zurück hart gewesen, denn: "Kaum jemand hat an mich geglaubt." Dankbar ist Christina deshalb all jenen, die damals an ihrer Seite standen – und vor allem ihrem Arzt. Dieser habe sich an eine komplizierte Operation gewagt, "die zu dem Zeitpunkt noch niemand gemacht hat". Entgegen aller ärztlichen Prognosen gab sie das Tanzen nicht auf. Auch wenn eine Rückkehr in den Hochleistungssport nicht mehr möglich war, blieb sie dem Tanzparkett noch viele Jahre treu. Ihr Fazit heute: "Mein Wille war stärker als jede negative Prognose."

Lange hatte Christina diesen Teil ihrer Vergangenheit weitgehend für sich behalten. "Ich halte Negatives aus meiner Vergangenheit aus der Öffentlichkeit raus, weil es mich in meinem Kopf schwach wirken lassen hat", erklärt sie ihre Zurückhaltung. Inzwischen sieht sie das anders und möchte auch die schmerzhaften Kapitel teilen. "Aber es ist MEINE Geschichte, die mir gehört", betont die Mutter einer Tochter. Bekannt wurde Christina einem größeren Publikum durch ihre Teilnahme als Profitänzerin bei Let's Dance. In der RTL-Show funkte es 2020 auch zwischen ihr und Sänger Luca Hänni (32), mit dem sie damals gemeinsam tanzte. Drei Jahre später besiegelten die beiden ihre Liebe mit der Hochzeit.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2026

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IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

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Getty Images Christina und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020