Früh dran: Herzogin Meghan stimmt sich auf Weihnachten ein

Weihnachten ist noch ein paar Wochen entfernt, doch Herzogin Meghan (45) serviert ihren Fans schon jetzt eine ordentliche Portion Festtagsgefühle: Auf Instagram präsentiert sie ein neues Werbevideo ihrer Lifestylemarke As Ever, das alles auffährt, was zur filmreifen Weihnachtsidylle gehört: gemütliches Kaminfeuer, flackernde Kerzen und weiße Strickstrümpfe voller kleiner Geschenke. Meghan beißt genüsslich in einen mit Marmelade gefüllten Keks, bevor sie eine Kerze anzündet und Präsente in die Strümpfe steckt. Was jedoch nach einem besinnlichen Familienmoment aussieht, ist vor allem eine weihnachtlich inszenierte Produktpräsentation: Weder Prinz Harry (42) noch die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) sind in dem Clip zu sehen – stattdessen steht Meghan allein vor der Kamera und ihre Marke im Rampenlicht.

Auch wenn das Video nach Familienidylle duftet, bleibt eine Frage offen: Wie feiert Meghan eigentlich selbst Weihnachten, wenn gerade keine Kamera läuft? Einen kleinen Einblick gab sie 2023 bei einer Veranstaltung von Variety. Damals erzählte sie, dass sie mit ihren Kindern neue Traditionen entwickle und es genieße, die beiden beim Großwerden zu begleiten. Für Archie und Lilibet soll die Weihnachtszeit schließlich nicht nur aus hübscher Dekoration, sondern vor allem aus gemeinsamen Erinnerungen bestehen. Ob die im Werbeclip gezeigten Geschenke tatsächlich für die beiden bestimmt sind, ist nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass As Ever die Saison für neue Angebote nutzt. Wie The Blast berichtet, dürften Meghan, Harry und die Kids die Feiertage in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer Mutter Doria Ragland verbringen. Wo die Familie zusammenkommt, ist allerdings noch offen.

Ein Weihnachtsfest mit der britischen Königsfamilie scheint dagegen derzeit nicht auf dem Plan zu stehen. Nachdem Meghan und Prinz Harry 2020 ihre Aufgaben als arbeitende Royals aufgegeben hatten, lebten sie zunächst in Kalifornien. Ende August 2026 kehrte das Paar nach Großbritannien zurück. Die familiären Beziehungen sind damit jedoch offenbar nicht automatisch wärmer geworden. Mit Blick auf die Feiertage erklärte eine Quelle gegenüber The Sunday Times: Eine Einladung zum traditionellen Weihnachtsfest auf dem Landsitz Sandringham gelte als ausgesprochen unwahrscheinlich. Immerhin: Für eine festliche Kulisse braucht es wahrlich keinen königlichen Festsaal. Ein gemütliches Wohnzimmer wie in Meghans Clip tut es allemal.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, in ihrem Interview mit Oprah Winfrey

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern