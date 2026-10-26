Helene Fischer holt diese Weltstars in ihre Weihnachtsshow

Helene Fischer (42) hat die Gästeliste für ihre Weihnachtsshow noch einmal kräftig aufgestockt. Wie Bild berichtet, darf sich die Sängerin gleich auf mehrere Stars mit internationalem Kaliber freuen: Boyzone-Star Ronan Keating (49), US-Sänger Josh Groban (45) und die österreichische Musikerin Melissa Naschenweng (36) stehen neu im Line-up. Doch damit nicht genug: Auch Starpianist Lang Lang (44), Magier Hans Klok (57), Die Prinzen, Reinhold Beckmann (70) und Jodok Cello werden gemeinsam mit der Gastgeberin auf der Bühne performen. Für zusätzliche Höhepunkte sorgen Ausschnitte aus "MJ – Das Michael Jackson Musical" sowie der Cirque-du-Soleil-Produktion "ALIZE". Aufgezeichnet wird die festliche Sause am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf. Bis zur Ausstrahlung müssen sich die Zuschauer anschließend allerdings noch einige Wochen gedulden: Helenes großes TV-Comeback läuft am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF.

Mit Ronan und Josh holt sich die Schlagerqueen gleich zwei internationale Popstars auf ihre Bühne. Lang Lang bringt hingegen klassische Klänge in das weihnachtliche Programm, während Hans Klok für magische Momente sorgen soll. Auch die Mischung aus bekannten deutschen Musikgrößen, außergewöhnlichen Instrumentaldarbietungen und aufwendigen Showeinlagen verspricht einen abwechslungsreichen Abend. Wer nicht bis zum ersten Weihnachtsfeiertag warten möchte, kann bei der Entstehung der Sendung dabei sein. Für beide Aufzeichnungsabende in Düsseldorf sind Eintrittskarten über Ticketmaster erhältlich. Wie schon in den vergangenen Jahren entsteht die Show als Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.

Bereits zuvor war für das TV-Comeback ein vielseitiges Aufgebot aus Musik und Comedy angekündigt worden. Mit dabei sind unter anderem Nina Chuba (28), Roland Kaiser (74), Kerstin Ott (44), Wincent Weiss (33), Giovanni Zarrella (48), Unheilig und Carolin Kebekus (46). Das Format selbst feierte 2011 Premiere und entwickelte sich über die Jahre hinweg bei vielen Zuschauern zu einem festen Fernsehritual am ersten Weihnachtsfeiertag. Im vergangenen Jahr musste das Publikum allerdings darauf verzichten: 2025 hatte Helene nach der Geburt ihres zweiten Kindes auf die Produktion verzichtet und sich bewusst Zeit für ihre Familie genommen. In diesem Jahr kehrt sie nun mit der festlichen Ausgabe auf die TV-Bühne zurück.

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ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

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Getty Images Ronan Keating bei den European Cultural Awards 2024 in Luxemburg

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Josh Groban im Februar 2013 in New York