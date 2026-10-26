Leonore ist Oma Eva O'Neill wie aus dem Gesicht geschnitten

Prinzessin Leonore (12) lässt die Herzen der Royal-Fans gerade höherschlagen – und schuld daran ist ihr Look! Unter einem neuen Instagram-Post des Magazins Svensk Damtidning über Eva O'Neill überschlagen sich die Kommentare. Der Grund: Die Fans haben eine krasse Familienähnlichkeit entdeckt. Die mittlerweile zwölfjährige älteste Tochter von Prinzessin Madeleine (44) und Chris O'Neill (52) sieht ihrer in London lebenden Oma väterlicherseits zum Verwechseln ähnlich. "Leonore sieht Eva O'Neill so ähnlich", schreibt ein Nutzer unter dem Posting. Ein weiterer Kommentar lautet: "Madeleines älteste Tochter sieht ihrer Großmutter unglaublich ähnlich!!!!" Und noch deutlicher formuliert es ein anderer Follower: "Leonore ist eine Kopie ihrer Großmutter!" Die Gemeinsamkeiten in den Gesichtszügen der beiden scheinen also kaum jemandem entgangen zu sein, der sich die Aufnahmen der Familie genauer ansieht.

Leonore und ihre Oma können sich mittlerweile viel öfter sehen. Seit dem Umzug der Familie von Florida nach Stockholm im Sommer 2024 wohnen Leonore, Prinz Nicolas (11) und Prinzessin Adrienne (8) quasi um die Ecke. Da Eva in London lebt, ist der kurze Flug nach Schweden ein Klacks – und spontane Besuche bei den Enkeln klappen viel unkomplizierter als der lange Trip über den Atlantik. Wie wichtig ihr diese Treffen sind, machte sie kürzlich im Interview mit Tatler deutlich: Ihre gesamte freie Zeit nutze sie am liebsten dafür, ihre Enkel zu besuchen. Der Umzug selbst lief übrigens in Etappen ab. Madeleine reiste im Juni 2024 zunächst allein mit den drei Kindern nach Schweden. Chris blieb vorerst in Florida, um die letzten Vorbereitungen abzuschließen, und folgte seiner Familie erst später nach.

Ihr neues Nest hat die Familie im Stockholmer Hovstallet bezogen. Damit wohnen Madeleine, Chris und die drei Kids wieder viel näher am schwedischen Hof als während ihrer Zeit in den USA. Eigentlich hatte das Paar ein ruhiges Leben abseits des royalen Rummels gesucht. Trotzdem blieb die Prinzessin ihrer Heimat und ihren Pflichten immer treu – vor allem durch ihren Einsatz für die von Königin Silvia (82) ins Leben gerufene World Childhood Foundation. Für Leonore hat die neue Adresse noch einen weiteren Vorteil: In der Nähe des Hovstallet liegt der Stall, in dem die junge Prinzessin viel Zeit mit Pferden verbringt. Dass sich die Kinder in Schweden wohlfühlen würden, hatte Madeleine schon vor dem Umzug angedeutet. Sie berichtete damals, dass ihr Nachwuchs das Land liebe und nach Besuchen immer wieder darum gebeten habe, zurückzukehren.

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Collage: Instagram / princess_madeleine_of_sweden, Getty Images Collage: Prinzessin Leonore und Eva O'Neill

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Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore, 2025

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Getty Images Eva O'Neill bei der Hochzeit ihres Sohnes Chris und Prinzessin Madeleine