Günther Jauch offenbart, was ihm fast das Leben gerettet hat

In einer neuen Folge von Wer wird Millionär? erinnert sich Günther Jauch (70) an ein dramatisches Erlebnis aus seiner Kindheit. Mit zehn Jahren war der Moderator als Ministrant bei einer Fronleichnamsprozession in Berlin-Lichterfelde dabei. Da Ministranten damals nüchtern zur Messe erscheinen sollten, hatte er vorher nichts gegessen. In der prallen Sonntagssonne wurde ihm plötzlich so schlecht, dass er zusammenbrach und kurz das Bewusstsein verlor. Mehrere ältere Damen eilten ihm zu Hilfe und hielten ihm sorgfältig gefaltete Taschentücher unter die Nase, die mit Kölnisch Wasser 4711 getränkt waren. Das zeigte offenbar sofort Wirkung: "Das brachte mich sofort wieder auf die Beine", erzählt der Quizmaster laut teleschau in der Sendung. Die Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar und wird am Montag, 26. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

Auslöser für die ungewöhnliche Erinnerung ist Kandidatin Heike Claßen. Bei der 8.000-Euro-Frage muss sie den Titel eines Romans von Ewald Arenz erkennen und entscheidet zwischen "Siebenundvierzig, elf" und "Fünf, sechs, sieben, acht". Die Zahl 4711 verbindet Heike zunächst mit "Kölnisch Wasser, uraltes, stinkendes Zeug". Das lässt Günther nicht unkommentiert und verkündet gut gelaunt: "4711 hat mir fast mal das Leben gerettet." Daraufhin erzählt er von seinem Zusammenbruch während der Prozession. "Und da bin ich mit zehn Jahren umgefallen. Ich war kurz bewusstlos", erinnert sich der Moderator. Die Anekdote hilft Heike indirekt bei ihrer Wahl: Da sie sich 4711 kaum als Buchtitel vorstellen kann, entscheidet sie sich für "Fünf, sechs, sieben, acht" – und liegt damit richtig.

Selbst nach Jahrzehnten als Gastgeber von "Wer wird Millionär?" kann Günther seine Quizshow offenbar noch überraschen. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge erfuhr er von einer Regel, die ihm bislang nicht bekannt war. Kandidatin Claudia Vogt-Schiffner zog bei der 16.000-Euro-Frage einen Zusatzjoker aus dem Publikum hinzu. Peter Pick gab die richtige Antwort und erhielt dafür 500 Euro. Sein erfolgreicher Einsatz hat jedoch eine Konsequenz: Zwei Jahre lang darf er nicht selbst als Kandidat bei der RTL-Quizshow antreten. Von dieser Sperrfrist wusste offenbar auch Günther nichts. Der langjährige Gastgeber räumte ein, die Regel nicht zu kennen, und kündigte an, im Anschluss noch einmal prüfen zu wollen, ob sie tatsächlich gilt.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch, November 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"