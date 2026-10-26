Prinz Harry hat klare Zehn-Tage-Regel für sein Familienleben

Prinz Harry hat für seine Liebsten ein striktes Limit gesetzt: Länger als zehn Tage am Stück will er von Herzogin Meghan (45) und den Kindern Archie und Lilibet nicht getrennt sein. Dieses private Geheimnis lüftet der Herzog von Sussex jetzt in einem neuen Videokurs auf der Plattform MasterClass. In dem Clip spricht er an der Seite eines Neurowissenschaftlers ganz offen über seine mentale Gesundheit und den Umgang mit schweren Zeiten. Wie das Magazin People berichtet, erklärt Harry in dem Gespräch: "Der Schlüssel, um die Balance zwischen Freude und Glück zu finden, ist, nicht länger als zehn Tage von meiner Frau und meinen Kindern getrennt zu sein." Für den Royal ist diese zeitliche Grenze damit weit mehr als eine organisatorische Frage. Sie gehört für ihn offenbar zu den Grundpfeilern seines Alltags.

Im Talk kommen auch Themen zur Sprache, die Harry schon lange mit sich herumträgt: Trauer und Depressionen. Der Royal packt aus, wie er sich aus seinen dunkelsten Lebenskrisen herausgekämpft hat. Der schwerste Schlag war für ihn der Verlust seiner Mutter Prinzessin Diana (†36), die 1997 mit nur 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam – Harry war damals gerade mal zwölf. Später schlitterte der Herzog erneut in eine Depression, die vor allem durch den Bruch mit den Royals ausgelöst wurde. Schon früher hatte er mit seinen ehrlichen Worten über psychische Probleme für Schlagzeilen gesorgt. Vor diesem Hintergrund bekommt die Zehn-Tage-Regel eine zusätzliche Bedeutung: Die bewusst begrenzte Zeit ohne Meghan und die Kinder ist für Harry eng mit seiner Suche nach emotionaler Balance verknüpft.

Dass das Paar in letzter Zeit vermehrt solo unterwegs war, hat die Gerüchteküche um eine mögliche Krise ordentlich angeheizt. Am 9. Oktober zeigte sich Harry ohne Begleitung bei einem Rugbyspiel in Leicester. Nur zwei Tage zuvor war bereits Meghan ohne ihren Ehemann gesichtet worden, als sie sich mit Malala Yousafzai (29) zum Nachmittagstee im Londoner Edelhotel Claridge's traf. Ein Royal-Insider hielt ein Ehe-Aus der beiden allerdings für unwahrscheinlich und nannte vor allem Archie und Lilibet als starkes verbindendes Element zwischen den Eheleuten. Harry und Meghan hatten sich 2018 das Jawort gegeben. Neben ihren beiden Kindern verbindet sie der gemeinsame Wunsch nach Unabhängigkeit sowie ihre Arbeit am Projekt Sussex.

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Instagram / meghan Prinz Archie mit seinem Vater Prinz Harry

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Bei der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in London