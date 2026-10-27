Kim Kardashian erwägt Hauskauf in England wegen Lewis

Kim Kardashian (46) denkt offenbar über einen zweiten Wohnsitz in Großbritannien nach. Wie OK! berichtet, soll sich die Unternehmerin bereits nach passenden Immobilien auf der Insel umgesehen haben. Besonders angetan sei sie demnach von einem luxuriösen Landhaus in den Cotswolds. Ein solcher Zweitwohnsitz würde es der vierfachen Mutter ermöglichen, künftig regelmäßig zwischen ihrer Heimat Kalifornien und Großbritannien zu pendeln. So könnte sie mehr Zeit mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) verbringen, ohne ihr Leben in Los Angeles komplett aufgeben zu müssen. Eine Quelle schildert gegenüber OK!, wie ernst es der Unternehmerin sein soll: "Kim ist zunehmend bereit, ihr Privatleben um Lewis herum neu zu organisieren, anstatt von ihm zu erwarten, dass er sich ihren bestehenden Verpflichtungen anpasst."

Gesucht werde ein großzügiges Anwesen auf dem Land, das trotzdem gut an London angebunden ist. Die Cotswolds sind für ihre malerischen Dörfer, weitläufigen Grundstücke und viel Privatsphäre bekannt und deshalb auch bei internationalen Stars beliebt. Erst vor Kurzem wurde das Paar gesichtet, wie es gemeinsam durch London fuhr – und zwar auf gemieteten Lime-Fahrrädern. Die Bilder der ungewöhnlichen Tour sorgten im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Ein kompletter Umzug mitsamt Kindern stehe allerdings nicht zur Debatte. Stattdessen wolle Kim ihre Zeit zwischen Kalifornien und Großbritannien aufteilen – auch Lewis hätte dadurch mehr Spielraum, wenn ihn sein Rennkalender in Europa hält. Einfach umzusetzen wäre das Ganze trotzdem nicht: North, Saint, Chicago und Psalm leben überwiegend in Kalifornien. Auch Kims berufliche Projekte sind dort verankert.

Der Realitystar hält sich seit der Scheidung von Kanye West (49) mit öffentlichen Aussagen zu ihrem Liebesleben eher zurück. Im Gespräch mit Nikki Glaser (42) merkte sie immerhin an, dass sie sehr glücklich sei. Eine klare Bestätigung für eine Beziehung zu Lewis blieb sie jedoch schuldig. Auch der Ferrari-Pilot hält sich öffentlich mit Aussagen über sein Privatleben bedeckt. Seine Rennen führen ihn regelmäßig durch Europa, Asien, den Nahen Osten und Amerika. Ein Haus in Großbritannien könnte deshalb als Dreh- und Angelpunkt zu den unterschiedlichen Lebensmittelpunkten der beiden passen. Laut OK! geht es bislang allerdings nur um ausgelotete Möglichkeiten – ein tatsächlicher Immobilienkauf ist nicht bestätigt.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton 2026, Instagram

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, August 2026

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026