Diese Ansage von Prinzessin Anne ließ Verlobten verstummen

Prinzessin Anne (76) ist für ihre klaren Worte bekannt – und das offenbar schon seit Jahrzehnten. Nach ihrer Verlobung mit dem Offizier und Vielseitigkeitsreiter Mark Phillips sorgte die Royal mit einer ungewöhnlichen Ansage zu ihrer bevorstehenden Ehe für Aufsehen. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 1968 auf einer Feier, am 29. Mai 1973 wurde ihre Verlobung schließlich offiziell verkündet. Im anschließenden gemeinsamen Interview wollten die Reporter von der Schwester von König Charles III. (77) und ihrem Verlobten wissen, ob ihre geplante Ehe dem enormen Druck durch royale Pflichten und die ständige Beobachtung durch die Medien überhaupt standhalten könne. Mark reagierte besonnen und erklärte, sie hätten in diesem Jahr ja bereits einiges ausgehalten. Doch Anne ließ ihn gar nicht erst ausreden. Stattdessen fiel sie ihrem Verlobten ins Wort und entgegnete knapp: "Kann sie? Sie muss doch, oder?" Mit dieser schroffen Reaktion machte die Prinzessin unmissverständlich klar, dass sie am Fortbestand der bevorstehenden Ehe offenbar keinen Zweifel duldete.

Annes selbstsichere Prognose sollte sich langfristig allerdings nicht erfüllen. Am 14. November 1973 gaben sich die beiden in der Westminster Abbey das Jawort, zwei Kinder gingen aus der Verbindung hervor: Peter Phillips (48) und Zara Tindall (45). 1989 kam dann die Trennung, 1992 folgte die offizielle Scheidung. Noch im selben Jahr heiratete Anne ihren heutigen Ehemann Timothy Laurence (71). Böses Blut zwischen den einstigen Eheleuten scheint es trotz des Liebesaus jedoch nicht zu geben: Bei Familienfeiern und Reitsportveranstaltungen treffen Anne und Mark nach wie vor aufeinander. Am 17. Mai 2025 nahmen beide gemeinsam an der Hochzeit ihres Sohnes Peter mit Harriet Sperling teil. Auch nach der Scheidung blieb Mark lange in unmittelbarer Nähe seiner Ex-Frau: Ganze 21 Jahre wohnte er auf Aston Farm, die zu Annes Gatcombe-Park-Anwesen gehört. Erst 2013 verließ er das Gelände und zog in die USA.

Die knappe Replik im Verlobungsinterview war allerdings kein Ausrutscher, sondern passt bestens zu Annes trockenem Humor und ihrer schnörkellosen Art. Diese Schlagfertigkeit bekam auch Charles Spencer (62) einst zu spüren. Bei einem royalen Dinner kurz vor der Hochzeit seiner Schwester Prinzessin Diana (†36) mit dem damaligen Prinzen Charles erkundigte sich der Bruder der Braut höflich nach der Taufe der kleinen Zara. Anne reagierte darauf ausgesprochen kühl und stellte seine Frage schlichtweg grundsätzlich infrage. Der damals 17-jährige Charles Spencer fühlte sich daraufhin sichtlich zurechtgewiesen. Die Begegnung zeigt, dass Anne auch bei persönlichen und familiären Themen mit wenigen, unverblümten Worten antwortete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne und ihr Ehemann Captain Mark Phillips 1974 in einem Wagen

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Anne bei der Premiere von "Run Wild, Run Free" im Odeon Theatre in London, 4. Juni 1969

Anzeige Anzeige

Getty Images Vice Admiral Sir Tim Laurence und Princess Royal Anne vor dem Staatsbankett auf Schloss Windsor