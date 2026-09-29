Ben Affleck und Shakira: Matt Damon sollte sie verkuppeln

Ana Navarro hat ein kurioses Geständnis abgelegt: Die Moderatorin versuchte allen Ernstes, Shakira (49) und Ben Affleck (54) miteinander zu verkuppeln. In der US-Talkshow "The View" berichtete Ana am Montag von ihrem Plan, der während eines Shakira-Konzerts in Miami entstanden war. Dort habe sie Matt Damon (55) entdeckt, der die Show gemeinsam mit seiner Frau und seinen Töchtern besuchte. Obwohl Ana Ben nach eigener Aussage noch nie persönlich getroffen hatte, sprach sie Matt kurzerhand auf das mögliche Promipaar an. Matt sollte offenbar als Vermittler zwischen den beiden Stars dienen. Zu diesem Zeitpunkt war Bens Trennung von Jennifer Lopez (57) bereits öffentlich geworden. Auch Shakira war nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung mit Gerard Piqué (39) wieder Single.

Matt reagierte allerdings zurückhaltend. Ganz so einfach war das erhoffte Liebesmatch nicht. Als ihre Kollegin Alyssa Farah Griffin in der Sendung einwarf, dass Shakira doch mit Jennifer befreundet sei, bestätigte Ana das Problem: "Matt Damon sagte, das könnte kompliziert werden", berichtete Ana bei "The View" über die Reaktion des Schauspielers. An ihrer Wunschpaarung hält die Moderatorin dennoch fest. "Es ist genug Zeit vergangen, sodass ich denke, Ben Affleck muss Shakira anrufen und Shakira muss Ben Affleck anrufen", erklärte sie in der Sendung. Alyssa konnte sich für diesen Vorschlag deutlich weniger begeistern. Sie wünsche sich etwas Besseres für die Kolumbianerin, erklärte sie – und bezeichnete Bens bisheriges Liebesleben als etwas chaotisch. Whoopi Goldberg (70) trat schließlich auf die Spekulationsbremse. Sie stellte klar, dass Außenstehende nicht wissen könnten, was sich tatsächlich innerhalb einer Beziehung abspiele. Ob Matt den Verkupplungsauftrag jemals ernsthaft angenommen hat, blieb in der Talkrunde offen.

Ben und Jennifer hatten sich 2024 getrennt, ihre Scheidung wurde 2025 rechtskräftig. Shakira und Gerard waren bereits zuvor getrennte Wege gegangen: Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren gaben die Eltern zweier Kinder 2022 ihr Liebes-Aus bekannt. Besondere Brisanz bekommt Anas Kupplerplan allerdings durch Gerüchte um eine erneute Annäherung zwischen Ben und seiner Ex-Frau. Nach dem Tod von Bens Mutter im Juli 2026 soll die Sängerin ihrem Ex-Partner beigestanden haben. Laut damaligen Insiderangaben verbrachten die einstigen Eheleute zuletzt wieder mehr Zeit miteinander und telefonierten häufig. Offiziell bestätigt ist ein Liebescomeback der beiden jedoch nicht. Ebenso unklar ist, wie Shakira über Anas öffentlich geäußerte Idee denkt. Von der Sängerin und Ben gab es bislang keine bekannte Reaktion auf den ungewöhnlichen Kuppelversuch.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage von Ben Affleck und Shakira

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Mumford & Sons: The House Band" in New York

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Celia Kritharioti Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 9. Juli 2026