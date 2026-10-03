Casey Affleck enthüllt Matt Damons angeberische Seite

Matt Damon (55) war offenbar schon als Kind alles andere als schüchtern. Casey Affleck (51) erinnerte sich bei einer Masterclass auf dem Zurich Film Festival an die gemeinsame Jugend und daran, wie der beste Freund seines Bruders Ben Affleck (54) damals auftrat. Wie The Hollywood Reporter berichtet, beschrieb der Schauspieler seinen Freund Matt als ausgesprochen aufgeschlossenes Kind, das gerne im Mittelpunkt stand und bei Talentwettbewerben unbedingt auf die Bühne wollte. Mit einem Augenzwinkern sagte er: "Matt war schon immer ein kleiner Angeber. Er war aufgeschlossen und nahm an Talentwettbewerben und solchen Sachen teil. Und es bestand kein Zweifel daran, wohin sein Weg führen würde, während der Rest von uns noch dabei war, das herauszufinden." Während Matt also schon früh eine klare Vorstellung von seiner Zukunft hatte, waren sich die Affleck-Brüder ihrer eigenen Pläne offenbar noch nicht sicher.

Ihre Begeisterung für die Schauspielerei entwickelten die drei unter ähnlichen Voraussetzungen. Casey, Ben und Matt besuchten dieselbe große öffentliche Schule und wurden dort von einem engagierten Theaterlehrer geprägt. Gegenüber The Hollywood Reporter erzählte der Oscarpreisträger: "Wir hatten alle denselben Theaterlehrer, und viele Schauspieler gingen durch diese eine Theaterabteilung. Wir waren auf einer großen öffentlichen Schule und hatten einfach diesen großartigen Theaterlehrer, der Kinder dazu brachte, sich in das Theater und die Schauspielerei zu verlieben." Trotz dieses gemeinsamen Ausgangspunkts seien die drei in ihrer Persönlichkeit und ihrer Wirkung sehr unterschiedlich. Matt sei nicht nur ein außergewöhnlich talentierter Schauspieler, sondern verfüge zudem über eine besondere Filmstarausstrahlung und den Charme eines klassischen Leinwandhelden. Diese Eigenschaften erkenne Casey bei sich selbst und seinem Bruder Ben nicht in gleicher Weise.

Matt und Ben verbindet eine Freundschaft, die seit Jahrzehnten besteht. Kennengelernt hatten sie sich im Alter von zehn beziehungsweise acht Jahren, später verfolgten sie gemeinsam ihre Schauspielträume. Bereits als Teenager reisten die beiden aus Massachusetts mit dem Bus oder Zug nach New York, um dort bei Castings vorzusprechen, unter anderem für "The Mickey Mouse Club". Gegenüber People erzählte Matt im Sommer, dass sie sich in jungen Jahren gegenseitig bestärkt und aneinander geglaubt hätten, obwohl ihre Familien keinerlei Verbindungen zur Unterhaltungsbranche hatten. Auch Casey ist eng mit Matt befreundet.

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Getty Images Casey Affleck, US-amerikanischer Schauspieler

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)