"Bin raus": Amira Aly gönnt sich Haushaltshilfe und Au-pair

Amira Aly (34) geht offen damit um, dass sie sich im Alltag helfen lässt. In ihrem Podcast "Amira + 1", aus dem Bunte zitiert, erzählte die Moderatorin, dass in ihrer neuen Villa bei Köln eine Haushaltshilfe und ein 22-jähriges Au-pair im Einsatz sind. Ein- bis zweimal wöchentlich übernimmt die Haushaltshilfe Aufgaben wie Putzen, Wäsche waschen, Bügeln und Aufräumen. Das Kochen und das Einräumen der Spülmaschine erledigt die Hochschwangere hingegen weiterhin selbst. "Ganz ehrlich, beim Haushalt bin ich komplett raus", stellte sie klar. Kritik an dieser Entscheidung lässt Amira nicht gelten: "Das ist ja echt immer so ein Thema. Damit macht man sich angreifbar. Ich schäme mich dafür überhaupt nicht." Und weiter: "Und wenn ich es mir erlauben kann, warum soll ich es nicht tun?" In dem Haus lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (36) und ihren beiden Söhnen. Gleichzeitig fiebert die Familie der Ankunft ihres dritten Kindes entgegen.

Für Amira steht fest, warum sie sich im Alltag Unterstützung holt: Sie möchte möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Berufliche Termine und Aufgaben erledigt die Podcasterin deshalb bevorzugt, während ihre Söhne in der Schule sind. Auch das Au-pair entlastet die Familie, dennoch möchte Amira die Betreuung ihrer Kinder nicht vollständig abgeben. "Aber ich vertraue ihr noch nicht zu 100 Prozent meine Kinder an", gab sie im Podcast zu. Die junge Frau beschreibt sie als "sehr herzlich und sehr süß und lieb und bemüht" – nur am nötigen Verantwortungsbewusstsein fehle es hin und wieder. Für ihre Tochter, die bald zur Welt kommt, will die Moderatorin deshalb kein weiteres junges Kindermädchen einstellen: "Da habe ich schon einiges erlebt und deswegen würde ich ungern meinen Säugling in die Hände eines so jungen Mädchens geben." Auch Christian packt im Familienalltag mit an. "Ich bin ja nicht alleinerziehend", betonte sie, wie RTL berichtet.

Amira befindet sich inzwischen im neunten Schwangerschaftsmonat. Mit Christian erwartet sie das erste gemeinsame Kind, eine Tochter. Für die Moderatorin ist es das dritte Kind – ihre beiden Söhne stammen aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48). Bei der Erziehung will sie zwischen ihren Kindern keine Unterschiede machen. Nicht Geschlechterrollen seien für sie entscheidend, sondern dieselben festen Werte für alle drei. Wichtig sind Amira vor allem Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft und ein offener Umgang, bei dem niemand ausgeschlossen wird. Gleichzeitig möchte sie trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen. Die Unterstützung durch Haushaltshilfe und Au-pair ermöglicht es ihr, sich dafür gezielt Freiräume zu schaffen.

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Imago Amira Pocher bei der Beauty 2024 in der Messe Düsseldorf

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Instagram / amiraaly Amira Aly, hochschwanger

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren