Zweifel an ihren Schmerzen: Sommerhaus-Laura liefert Beweise

In Folge neun von Das Sommerhaus der Stars nehmen Laura Parrinello und Nico Legat (28) überraschend Abschied von der Show. Noch vor dem Finale verlässt das Paar das Format freiwillig. Der Grund: starke Schmerzen in Lauras linker Wade, die ihr eine weitere Teilnahme unmöglich machen. Doch zahlreiche Zuschauer scheinen an dieser Erklärung zu zweifeln und vermuten andere Beweggründe hinter dem vorzeitigen Ausstieg. Um die Spekulationen aus der Welt zu schaffen, meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nun selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie ein ärztliches Attest, auf dem die Anschrift und der Arztstempel teilweise unkenntlich gemacht wurden. Dazu schreibt sie: "Zur Folge neun. Für alle, die meinten, wir hätten kalte Füße bekommen... Ich war wirklich verletzt und hatte auch ein Attest."

Mit dem Dokument möchte Laura offenbar belegen, dass eine tatsächliche Muskelverletzung hinter ihrem Ausstieg steckte. In dem Attest heißt es: "Frau Laura Parrinello geb. 14.05.2000 konnte ab dem 31.05.26-04.06.26 wegen einer sehr schmerzhaften Muskelzerrung in der linken Wade nicht bis zum Schluss an der Show 'das Sommerhaus der Stars' teilnehmen." Doch überzeugen kann das Schreiben längst nicht alle. Unter einem Repost auf TikTok nehmen zahlreiche Nutzer das Attest genauer unter die Lupe und äußern Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit. Kritik gibt es unter anderem an der Formulierung, der Reihenfolge von Vor- und Nachnamen in der Anschrift sowie an dem offenbar falsch herum abgebildeten Stempel. "Das ist ja wie, wenn ich meine Krankmeldung für die Schule geschrieben habe" und "Sogar der Stempel ist verkehrt herum... Sehr seriös und mega glaubhaft", lauten zwei der spöttischen Reaktionen. Auch ein weiterer Nutzer äußert Zweifel an dem Dokument: "Kein Arzt würde jemals so ein Attest ausstellen, vor allem nicht in so einer Umgangssprache: 'Sehr schmerzhafte Muskelzerrung'."

Schon vor Lauras Veröffentlichung wurde der freiwillige Ausstieg des Paares unter einem Instagram-Beitrag der Sendung kontrovers diskutiert. Viele Zuschauer konnten nicht nachvollziehen, warum die Schmerzen in der Wade einen vollständigen Abbruch notwendig gemacht haben sollen: "Und deswegen geht man freiwillig raus? Magnesium soll helfen..." Auch Nicos Verhalten beim Abschied sorgte für Spekulationen. "Also daran, dass Nico so entspannt war (im Vergleich zu vorherigem unterirdischem Verhalten), was den Exit betrifft, merkt man doch, dass das alles Fake ist", schrieb ein Nutzer. Andere vermuteten, Laura und Nico hätten den Zeitpunkt ihres Ausstiegs selbst bestimmen wollen: "Laura war doch niemals in echt verletzt. Nico hat seine Felle schwimmen sehen und so haben sie einen Abgang, den er kontrollieren kann." Belege für diese Annahmen gibt es allerdings nicht. Laura hält mit ihrer Erklärung und dem veröffentlichten Attest dagegen und betont damit, dass ihre Verletzung der tatsächliche Grund für den vorzeitigen Abschied gewesen sei.

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RTL Nico Legat und Laura im "Sommerhaus der Stars" 2026