Finale vor der Tür: Welches Paar soll Sommerhaus gewinnen?

Im Sommerhaus der Stars in Bocholt geht schon bald das Gewinnerpaar der Staffel hervor: Vier Promipaare sind noch im Rennen um den begehrten Titel. Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, Ginger Costello (40) und Lukas Reiter, Anna Lisson und Tano Milingi sowie Ferry Pall (32) und Kathy Hartlieb haben es bis in die zehnte und damit letzte Folge geschafft. Hinter ihnen liegen Tage voller hitziger Diskussionen, Tränen und kräftezehrender Spiele im Garten des Landhauses. Nun geht es um alles: um den Sommerhaus-Thron und um das Preisgeld, das am Ende nur ein Duo mit nach Hause nehmen darf. Damit stellt sich vor dem großen Showdown auch die Frage an die Zuschauer: Welchem Paar gönnen die Zuschauer den Sieg am meisten?

Alle vier verbliebenen Teams haben in den vergangenen Wochen Höhen und Tiefen durchlebt – und sich trotzdem gegen die übrige Konkurrenz durchgesetzt. Mal lief es in den Spielen rund, mal sorgten Reibereien im Haus für dicke Luft. Am Ende steht aber für jedes der Duos die Chance auf den Gesamtsieg. Erst in der finalen Folge entscheidet sich, wer die letzten Herausforderungen am besten meistert und sich damit Titel und Preisgeld sichert. Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt es also spannend. Jetzt sollten die Promiflash-Leser mitentscheiden und abstimmen, welches Duo ihre Herzen erobert hat: Michelle und Sandro, Ginger und Lukas, Anna und Tano oder Ferry und Kathy? Wer am Ende die Nase vorn hat, bleibt vorerst offen.

Auch in diesem Jahr hat der Sommerhaus-Fluch wieder einmal zugeschlagen: Hati Suarez und Alexander Molz (31) trennten sich in der Show und mussten das Format damit verlassen. Mittlerweile wird allerdings gemunkelt, ob die beiden ihrer Beziehung noch einmal eine Chance geben – bestätigt ist allerdings nichts. Auch Trennungsgerüchte um Anna und Tano machen aktuell die Runde. Die beiden kamen sogar getrennt zu Fame Fighting. Zu den Gerüchten äußerten sich beide bisher allerdings kaum.

Anzeige Anzeige

RTL / Grellert / Werner "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026