"Geil": Georgina Fleur schwärmt bei Promi-Büßen von Aleks

In der Auftaktfolge von Das große Promi-Büßen dauert es nicht lange, bis die ersten Sympathien offen ausgesprochen werden. Nadja Großmann will von Georgina Fleur (36) wissen, ob Mitkandidat Aleksandar Petrovic (35) nicht etwas für sie wäre. Daraufhin mustert Georgina den Realitystar ganz genau und gerät ordentlich ins Schwärmen: "Ich finde den schon süß, ich finde, er ist schon geil. Doch, der sieht gut aus, aber er muss diesen Bart wegmachen", erklärt sie gegenüber Nadja. Die findet Gefallen an der möglichen Paarung und bestärkt ihre Mitstreiterin darin, bei Aleks die Initiative zu ergreifen. Georgina selbst will allerdings nicht offensiv werden: "Der Mann muss den ersten Schritt machen."

Im Einzelinterview legt Georgina noch einmal nach – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: "Ich finde Aleks schon einen coolen Typen, ich mag ihn gerne. Ich finde nur, er hat einen extrem schlechten Frauengeschmack." Auch seine Vergangenheit sorgt bei ihr für Zweifel: "Der hat halt Sachen gebracht, da warnt einen ja jeder vor ihm." Ihr Fazit fällt dementsprechend zwiespältig aus: "Toxisch, aber süß!" Wie groß ihr Interesse an dem Temptation Island VIP-Star ist, zeigt sich kurz darauf beim ersten Bestrafungsspiel. Als Zweierteams gebildet werden müssen und Aleks in die Runde fragt, wer mit ihm antreten möchte, meldet sich Georgina sofort mit einem schnellen "Ich!". Nadja hebt später erneut die Vorzüge des Realitystars hervor und kündigt an, mit ihm zu sprechen – sie will als Kupplerin nachhelfen.

Schon kurz nach den Dreharbeiten der Show gab es rund um Georgina und Aleks ordentlich Flirtspekulationen. Eine Zeit lang hielten sich die beiden gemeinsam auf Mallorca auf – und auf TikTok kursierten damals gleich mehrere Aufnahmen, auf denen sie ausgesprochen vertraut miteinander wirkten. Ein verwackelter Clip zeigte die beiden Realitystars offenbar zusammen auf dem Weg in Richtung Hotelzimmer. In einer weiteren Aufnahme, die im Hotelrestaurant entstanden sein soll, waren Georgina und Aleks angeblich auf der Terrasse beim Küssen zu sehen. Ob aus der Sympathie, die die 36-Jährige in der Sendung so offen zeigt, tatsächlich mehr wurde, ließ sich anhand der damaligen Aufnahmen allerdings nicht eindeutig sagen.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Montag, 26. Oktober 2026, mit zwei kostenfreien Folgen auf Joyn. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Georgina Fleur und Aleks Petrovic, Promi-Büßen 2026

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Joyn Georgina Fleur und Aleks Petrovic, Promi-Büßen 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit