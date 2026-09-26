Jamie Oliver wünscht sich mehr Dankbarkeit von seinen Kids

Weltweit wird Jamie Oliver (51) für seine Gerichte gefeiert – nur in seinem eigenen Zuhause scheint der Starkoch kaum Applaus zu ernten. Im Gespräch mit Closer verriet er jetzt, dass seine fünf Kinder, Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River, von seinen Künsten am Herd offenbar wenig beeindruckt sind. Dabei spielen sie und Ehefrau Jools Oliver (51) eine wichtige Rolle in seinem Beruf: Neue Rezepte probiert Jamie meist zuerst in der eigenen Küche aus, seine Familie dient ihm als Testpublikum. Und das ist streng. Am Esstisch ist Jamie dann in erster Linie einfach Papa und kein Promi. "Sie sind so unbeeindruckt von mir. Ich sage ihnen immer wieder, wie viel Glück sie haben und wie cool ihr Vater ist, aber sie reagieren nicht", schilderte Jamie lachend.

Ein wenig mehr Anerkennung für das tägliche Menü aus Profihand würde er sich durchaus wünschen – bislang allerdings ohne Erfolg. "Ich möchte, dass sie dankbarer sind und ihren Vater mehr bewundern, aber ich bin eben nur ihr Vater", stellte er gegenüber dem Magazin fest. Kulinarisch seien seine Kids inzwischen immerhin durchaus neugierig: Sie interessieren sich für Gerichte aus verschiedenen Ländern, für asiatische Aromen, Pasta und Nudelgerichte, wünschen sich Proteine mit Biss und kräftigem Charakter und entdecken immer mehr unterschiedliche Konsistenzen. Die nüchterne Reaktion auf seine Teller kann Jamie trotzdem kaum nachvollziehen. "Aber ich fühle mich definitiv nicht wie das, was ihr euch unter Jamie Oliver vorstellt. Ich sage dann zu ihnen: Kinder, ist euch nicht klar, dass die Leute dafür Schlange stehen? Wollt ihr mich veräppeln?", so der Unternehmer.

Berühmt wurde Jamie 1999 mit der Kochsendung "The Naked Chef", später kochte er unter anderem für Brad Pitt (62), Oprah Winfrey (72), Robert De Niro (83) und Jennifer Aniston (57). Privat ist Jamie schon seit Jahren mit Jools zusammen. Die beiden lernten sich mit 17 Jahren bei einem Doppeldate kennen und sind inzwischen seit über 25 Jahren verheiratet. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten verbinde sie vor allem eines, wie der Koch früher schilderte: Sie mögen einander sehr und verstehen sich gut. In der Familie steht derzeit außerdem ein besonderer Meilenstein an – die älteste Tochter Poppy verlobte sich im August 2026 mit ihrem langjährigen Partner Ben. Jools teilte das Antragsvideo auf Instagram und betonte, wie sehr die Familie Ben ins Herz geschlossen hat. Auch Jamie gratulierte seiner "kleinen Tochter" und ihrem Verlobten in seiner Instagramstory.

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Getty Images Jamie Oliver 2025

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Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022

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Getty Images Jamie Oliver im Juli 2024