Hintergangen: Dieser Player muss "The Power" verlassen

Für Franziska Temme (31) ist der Wettbewerb bei The Power nach einem heftigen Vertrauensbruch vorbei. Ausgerechnet ihre enge Verbündete Laura Peuker (26) bestimmt sie heimlich zur Zielperson und führt sie anschließend bewusst in die Irre. Bis zur entscheidenden Enthüllung zweifelt Franzi jedoch keine Sekunde an ihrer Vertrauten. "Laura ist meine Verbündete hier drin. Die würde mich niemals rauswählen. Zu tausend Prozent. Da lege ich meine Hand für ins Feuer", betont der Realitystar in der Sendung. Umso größer ist der Schock, als Laura sich als Powerplayerin zu erkennen gibt. "Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich mag dich sehr. Sehr gerne, aber es ist das Spiel", entschuldigt sie sich. Franzi muss somit die Show verlassen und reagiert tief verletzt: "Ich bin menschlich unnormal enttäuscht von dir. Das ist das Allerletzte." Auch einen weiteren Kontakt schließt sie aus. "Jemanden so hopszunehmen aus den eigenen Reihen ist ekelhaft. Nie wieder brauchst du mir schreiben", macht sie Laura schwere Vorwürfe.

Laura hatte ihre Mitspielerin zuvor besonders geschickt getäuscht. Franzi vertraute sich ihr wegen des geplanten Konfrontationscalls zwischen dem Powerplayer und der Zielperson an und erklärte ihr, welche Fragen sie stellen wollte. Laura nutzte dieses Wissen, um sich auf den Call vorzubereiten und mit knappen Ja-oder-Nein-Antworten den Verdacht gezielt auf Narumol David (61) oder Marc Terenzi (48) zu lenken. Franzi empfand das Gespräch als unfair und verdächtigte anschließend Narumol. Laura plagte währenddessen das schlechte Gewissen. "Ich bin super emotional und sensibel gerade, weil ich echt gerade richtig ekelhafte Scheiße abziehe. Ich bin geschockt über mich selber", gestand sie. Später erklärte sie: "Ich hab das Gefühl, ich bin ein böser Mensch gerade."

Das Spielprinzip von "The Power" bringt die Beziehungen zwischen den Kandidaten immer wieder durcheinander. Ein geheimer Powerplayer bestimmt eine Zielperson, die den Machtinhaber bei der Eliminierung korrekt entlarven muss, um selbst im Wettbewerb zu bleiben. Zuvor war bereits Ricarda Raatz (34) als erste Powerplayerin der Staffel an ihrem Plan gescheitert. Sie hatte Cecilia Asoro (30) zu ihrer Zielperson gewählt, doch die Realitydarstellerin vertraute auf ihr Bauchgefühl, enttarnte Ricarda und sicherte damit ihren Verbleib in der Show. Franzi gelang das nicht. Nach ihrem Ausscheiden zieht sie ein ernüchtertes Fazit: "Das ist ein krasses Game hier und man darf hier wirklich niemandem vertrauen, außer sich selbst." Laura blickt später mit einer anderen Perspektive auf den heftigen Streit zurück. Sie kann Franzis Enttäuschung zwar verstehen, findet die anhaltenden Vorwürfe jedoch übertrieben. "So sauer, wie sie war, so lang wie sie das gezogen hat und wie gemein sie dann zu mir wurde, das fand ich nicht gut, weil das zeigt nur, dass sie keine gute Spielerin ist", erklärt Laura.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Imago Franziska Temme beim BILD Renntag 2025 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025