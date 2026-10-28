Robert Pattinson bestätigt Neustart von "The Batman Part II"

Nach einer kurzen Pause geht es für das Team von "The Batman Part II" wieder ans Werk. Zuletzt war die DC-Fortsetzung in London gedreht worden, bevor die Produktion vorübergehend gestoppt werden musste. Gegenüber Games Radar bestätigte nun Hauptdarsteller Robert Pattinson (40), dass die Arbeiten offenbar wieder angelaufen sind. "Ich glaube, sie sind schon wieder in Produktion. Und ich fange in ein paar Tagen an", erklärte der Hauptdarsteller. Hintergrund der Zwangspause: Regisseur Matt Reeves (60) musste sich wegen einer Familienangelegenheit zeitweise aus der laufenden Produktion zurückziehen. Für die letzten Drehwochen bekommt er dabei prominente Unterstützung: Regisseur Steven Soderbergh (63) hatte nach dem Bekanntwerden der Situation Hilfe angeboten und steht Matt nun zur Seite.

Laut einem Statement von DC soll Steven das Ende der Hauptdreharbeiten übernehmen. Robert zeigte sich im Gespräch mit Games Radar begeistert von dieser Lösung: "Ich glaube, Matt hat so viel Arbeit in das Drehbuch gesteckt, und wir sind fast fertig. Dass dann jemand kommt und sagt: 'Ich möchte Matt einfach helfen, es gemeinsam mit ihm fertigzustellen und bis zum Schnitt zu bringen.' Und jemanden zu haben, der so talentiert ist wie Steven, ist großartig."

"Ich bin so froh, dass er gekommen ist, um Matt zu helfen. Es ist unglaublich großzügig von ihm – und er macht es auf die liebevollste Art. Es ist völlig selbstlos", schwärmte Robert gegenüber Games Radar. Trotz der vorübergehenden Übergabe am Set bleibt Matt dennoch eng in das Projekt eingebunden. Der Film soll nach seinen Vorstellungen vollendet werden: Es gehe darum, die bereits ausgearbeitete Handschrift von Matt gemeinsam zu sichern und den zweiten Teil der Reihe wie geplant fertigzustellen.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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Getty Images Matt Reeves im Februar 2022