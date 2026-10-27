45 Jahre keine Diagnose: Jools Oliver hat Autismus und ADHS

Jools Oliver (51) hat erstmals öffentlich über ihre Diagnosen gesprochen: Die Ehefrau von Starkoch Jamie Oliver (51) hat Autismus und ADHS. Im Podcast "Lessons From Our Mothers" berichtet sie, dass sie vor etwa vier Jahren von ihrem ADHS erfahren habe. Sie habe sich erst auf Autismus untersuchen lassen, nachdem mehrere ihrer fünf Kinder entsprechende Diagnosen erhalten hatten und sie sich in deren Merkmalen wiedererkannte. Dass sie so lange keine Erklärung für ihre Erfahrungen hatte, habe sie stark belastet. "Ich glaube tatsächlich, dass es bisher 45 Jahre meines Lebens ruiniert hat, weil ich dachte, es sei etwas anderes. Es ist keine Superkraft. Es ist einfach eine Belastung und wirklich harte Arbeit", erklärt sie im Podcast. Heute helfe ihr das Wissen jedoch dabei, sich selbst und ihre Kinder besser zu verstehen. Besonders zu ihren autistischen Kindern fühle sie sich dadurch eng verbunden: "Da ist eine solche Verbundenheit durch das gegenseitige Verständnis, weil ich sagen kann: 'Ja, ich verstehe dich.' Ich habe es verstanden. Ich verstehe es vollkommen."

Wegen ihres ADHS wurden Jools Medikamente verschrieben, doch aus Sorge um ihre Gesundheit hat sie diese bislang nicht genommen. Ihren Alltag beschreibt sie als emotional fordernd und anstrengend: Sie empfinde Gefühle besonders intensiv, erlebe starke Stimmungsschwankungen und mache sich fast ununterbrochen Gedanken um ihre Kinder. Bei ihrer Tochter Daisy habe sie die Anzeichen zunächst selbst nicht erkannt. Vor ihren Schulprüfungen habe sich die junge Frau kaum konzentrieren können, sich anders als ihre Mitschüler gefühlt und wegen ihrer Beschwerden sogar einmal selbst eine Notaufnahme aufgesucht. Nach der Diagnose und dem Beginn der medikamentösen Behandlung habe sie sich laut ihrer Mutter sehr positiv entwickelt. Auch soziale Situationen stellen Jools vor Herausforderungen. Anlässlich ihres 50. Geburtstags habe sie deshalb beschlossen, ihre Introvertiertheit nicht länger hinter einem betont offenen Auftreten zu verbergen. "Bei meiner Einladung zum 50. Geburtstag beschloss ich, mich zu outen", erzählt sie. Ihre Freunde durften ohne Ausrede absagen, sich unbemerkt verabschieden oder sogar im Schlafanzug erscheinen.

Dass seine Frau neurodivergent ist, hatte Jamie bereits im vergangenen Jahr öffentlich erzählt, die konkreten Diagnosen jedoch nicht genannt. Im Podcast "Begin Again" von Davina McCall sprach er über Jools als wichtigen Rückhalt der Familie und beschrieb sie als instinktiv, freundlich, humorvoll und als großartige Mutter. Ihre Neurodivergenz bringe zugleich besondere Herausforderungen mit sich und mache das Leben interessant. Auch Jamie hat eigene Erfahrungen mit Schwierigkeiten dieser Art: Er ist Legastheniker und wurde deshalb während seiner Schulzeit abgewertet, wie Mirror berichtet. Jools und Jamie lernten sich mit 17 Jahren bei einem Doppeldate kennen und sind seit 26 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie fünf Kinder: Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River.

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Getty Images Jamie Oliver und Jools Oliver bei den Wimbledon Championships 2024

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Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022

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Getty Images Jools Oliver, Model

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