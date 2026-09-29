Neuer Karriereschritt: Stefanie Hertel wird Comedienne

Stefanie Hertel (47) wagt den Frontalangriff auf die eigenen Wurzeln und schlägt ein völlig neues Kapitel auf: Die Schlagersängerin wird im kommenden Jahr zur Comedienne und nimmt dabei die eigene Branche aufs Korn. Gemeinsam mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper geht sie 2027 auf große Deutschlandtournee, wie Bild berichtet. Der Titel des Programms sorgt dabei schon vor dem Start vielerorts für Kopfschütteln: "N*tten, Koks und Edelweiß". Stefanie übernimmt damit die Rolle von Mary Roos (77), die zuvor an Wolfgangs Seite mit dem erfolgreichen Schlager- und Comedyprogramm "N*tten, Koks und frische Erdbeeren" unterwegs war. Nach der Abschiedstour im Jahr 2026 zog sich Mary, die nicht nur für ihre Stimme, sondern auch für ihr großes Herz bekannt ist, mit 77 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand zurück.

Die neue Aufgabe geht Stefanie nun mit spürbarem Enthusiasmus an. "Es macht mich sehr stolz, dass ich mit der Show in die Fußstapfen von Mary Roos treten darf. Mary hat einen tollen Humor und als ich die Show zum ersten Mal gesehen habe, lag ich auf dem Boden vor Lachen", erklärte sie im Interview. "Ich bin ein Fan von Comedy und es ist eine Herausforderung, mich in diesem Genre neu zu beweisen", betonte sie – immerhin brachte es das bewährte Vorgängerkonzept mit Mary in zehn Jahren auf mehr als 360 Vorstellungen. Die Sängerin präsentierte dabei ihre Hits und plauderte aus dem Nähkästchen, während Wolfgang in zuweilen recht galligen Monologen Schlagerstars sowie deren Liedtexte in ihre Einzelteile zerlegte.

Vor den derben Pointen ihres neuen Bühnenpartners hat Stefanie keine Angst – im Gegenteil. "Ich bin jemand, der gute Satire vertragen kann. Und Wolfgang muss ja auch mit dem Echo klarkommen, denn ich werde seine Sprüche natürlich kontern", kündigte sie an. "Ich glaube aber nicht, dass er beleidigend sein wird, denn ich habe ihn als einen sehr feinen Menschen kennengelernt." Der Kabarettist selbst begrüßte seine neue Kollegin gewohnt trocken: "Ich freue mich total auf die neue Show mit Stefanie Hertel." Kurz darauf schob er scherzhaft hinterher: "Es wäre so schön, wenn diese Aussage wahr wäre." Der ungewöhnliche Showtitel geht Gerüchten zufolge übrigens auf eine wahre Branchenlegende zurück. Angeblich soll Heino (87) in früheren Konzertverträgen eine Klausel gehabt haben, die ihn in der Garderobe zuverlässig mit "N*tten, Koks und frischen Erdbeeren" versorgen sollte. Der Volkssänger kommentiert das laut Bild bis heute gerne humorvoll: "Nur die Erdbeeren waren immer schlecht zu bekommen."

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Imago Stefanie Hertel bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust am 06.09.2026

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Imago Mary Roos und Wolfgang Trepper zu Gast im "Kölner Treff" im März 2024

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Imago Moderation von Stefanie Hertel bei "Immer wieder Sonntags" im Europa-Park Rust, Folge 11, 24.08.2025