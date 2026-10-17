Stefanie Hertel verrät ihr Versöhnungsritual mit Tochter

Stefanie Hertel (47) und ihre 24-jährige Tochter Johanna Mross sind ein eingespieltes Team. Dennoch kracht es zwischen den beiden hin und wieder. In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprechen Mutter und Tochter offen über ihre kleinen Auseinandersetzungen und verraten, wie sie diese schnell aus der Welt schaffen. Vor allem Stefanie setzt dabei auf ein ungewöhnliches, aber denkbar unkompliziertes Versöhnungsritual. Johanna schilderte das Vorgehen in der Sendung lachend: "Mama kommt dann manchmal mit einem Getränk und sagt: Komm, wir stoßen jetzt an, dann ist wieder gut." Ein großes Aussprechen oder stundenlange Diskussionen braucht es bei den beiden also gar nicht erst – ein kurzes Prosit reicht völlig aus.

Auch Johanna möchte nach eigener Aussage keine Zeit mit unnötigen Diskussionen verschwenden. Stefanie hebt zudem hervor, dass sich ihre Tochter besonders gut entschuldigen könne. Dass sich die beiden gelegentlich gegenseitig auf die Nerven gehen, ist angesichts ihrer räumlichen Nähe wohl nicht ungewöhnlich: Zwischen ihren Wohnungen liegen gerade einmal rund drei Minuten mit dem Fahrrad. Johanna nimmt die gelegentlichen Reibereien aber ganz gelassen: "Klar, das kommt in den besten Familien vor. Ich sag immer, wenn's mal so richtig fetzt, dann hat man irgendwas richtig gemacht", erklärte sie bei "Riverboat". Trotz der kleinen Konflikte verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander und betonten, dass sie sich am Ende immer wieder vertragen.

Wie eng der Schlagerstar und Johanna verbunden sind, zeigt sich auch bei ihrer Arbeit. Bei der Goldenen Henne in Leipzig erklärte Johanna 2025, dass sie besonders am Anfang ihrer musikalischen Entwicklung von der Erfahrung ihrer Mutter profitiert habe. Stefanie habe ihr damals zahlreiche Tipps und Tricks mitgegeben. Inzwischen verfolgen beide zwar eigenständige Karrieren, stehen aber weiterhin gemeinsam auf der Bühne. Zum Familienteam gehört außerdem Stefanies Ehemann Lanny Lanner: Mutter, Tochter und Lanny stehen gemeinsam auf der Bühne und setzen zusammen kreative Projekte um. Das jüngste gemeinsame Werk ist ein Backbuch. Unter dem Titel "Wir lieben Backen" erschien am 7. Oktober 2026 eine Sammlung von Familienrezepten. Johanna bringt dabei ihr Fachwissen ein – sie ist ausgebildete Konditorin.

Anzeige Anzeige

Imago Moderation von Stefanie Hertel bei "Immer wieder Sonntags" im Europa-Park Rust, Folge 11, 24.08.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / johanna.mross Johanna Mross, Tochter von Stefanie Hertel und Stefan Mross

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024