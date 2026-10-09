Crystal Hefner fleht Jessica Biel wegen "Playboy"-Film an

Crystal Hefner (40) hat sich jetzt mit einem ungewöhnlichen Appell direkt an Jessica Biel (44) gewandt. In einer Direktnachricht bat die Witwe des 2017 verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner (†91) die Schauspielerin eindringlich darum, ihre Rolle in dem geplanten Kinofilm "Playmates" noch einmal zu überdenken. Einen Screenshot ihrer Nachricht veröffentlichte sie auf Instagram. "Bitte überdenke es, Hugh Hefners 'Ehefrau' zu spielen, falls dieser Film ihn oder die Playboy-Welt romantisieren will", schrieb Crystal an die Schauspielerin. "Ich war tatsächlich seine Ehefrau und habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt."

Hinter "Playmates" steht Lorraine Nicholson (36), die nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch Regie führt. Für ihr Spielfilmdebüt ließ sie sich laut RTL von eigenen Erinnerungen und Erlebnissen rund um die Playboy Mansion inspirieren. Im Mittelpunkt steht die 13-jährige Elle, gespielt von Indiana Elle, die mit der berühmten Villa als einer Art zweitem Zuhause aufwächst. Dort begegnet sie Anna, dargestellt von Lily-Rose Depp (27). Die junge Frau gehört zu einer Gruppe, die davon träumt, zum Playmate des Monats gekürt zu werden. Obwohl Elle und Anna aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, entwickelt sich zwischen ihnen eine unerwartete Freundschaft. Während beide ihren eigenen Zielen nachgehen, verknüpft der Film ihre Geschichten mit den Ereignissen rund um die Playboy Mansion.

Jessica Biel übernimmt in dem Projekt die Rolle eines ehemaligen Playmates, das später Hugh Hefner, gespielt von Bill Pullman (72), heiratet. Die fiktive Liebesgeschichte wird mit Elles Erlebnissen rund um die Playboy Mansion verknüpft. Wie Deadline berichtet, ist Jessicas Figur allerdings ausdrücklich nicht an eine der drei tatsächlichen Ehefrauen des Magazingründers angelehnt. Vorab hatte sich die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story noch begeistert über das Projekt gezeigt: "Ich freue mich riesig, bei diesem Projekt mit dieser großartigen Besetzung dabei zu sein!" Ob Crystals Appell sie nun zum Umdenken bewegt, bleibt abzuwarten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jessica Biel und Crystal Hefner

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Getty Images Hugh und Crystal Hefner, 2014

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Getty Images Hugh Hefner im Mai 2003