Ehrlich: Crystal Harris bereut Ehe mit Hugh Hefner zutiefst

Crystal Harris (40) hat sich in einem emotionalen Instagram-Video zu ihrer Ehe mit dem 2017 verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die 40-Jährige erklärte offen, dass sie es bereue, den Unternehmer geheiratet zu haben. Nicht wegen dem, wohin es sie letztlich geführt habe, wie sie betonte, sondern wegen der Version ihrer selbst, die sie aufgeben musste. "Ich bereue die Jahre, in denen ich mich kleiner gemacht habe, damit seine Welt größer wirken konnte", sagte sie in dem Clip. Viele hätten erwartet, dass sie das niemals laut aussprechen würde – doch damit sei sie jetzt "fertig", so die Blondine.

Ihre Reue geht tief: Crystal erklärte, dass sie es bereut habe, zu glauben, die Heirat mit einem der bekanntesten Männer der Welt bedeute, endlich etwas wert zu sein. "Ich bereue die Version meiner selbst, die ich aufgeben musste, nur um in diesem Umfeld zu überleben", sagte sie dem Magazin People. In ihren Memoiren "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" beschreibt die Autorin außerdem traumatische Erlebnisse aus der Playboy-Welt. Sie bestätigt darin Vorwürfe, die Hughs Ex-Freundin Holly Madison (46) erstmals erhoben hatte: dass Hefner kompromittierende Fotos von Frauen besaß, die er potenziell als Druckmittel hätte einsetzen können. Crystal berichtet, bei Aufräumarbeiten in der Mansion einen ganzen Stapel Nacktbilder entdeckt zu haben – Fotos, die sie zerriss und entsorgte. "Hef hat diesen Frauen damit nicht viel Respekt entgegengebracht", so Crystal.

Crystal und Hugh hatten im Jahr 2012 geheiratet und waren bis zu seinem Tod im September 2017 verheiratet geblieben. Heute hat das Model ein neues Kapitel aufgeschlagen: Im April dieses Jahres heiratete sie James Ward, der ihr zuvor auf ihrem Deck mit Meerblick in Hawaii einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ihre Vergangenheit in der Playboy-Welt lässt sie dennoch nicht los. "Ich erzähle meine Wahrheit für mein jüngeres Ich und für jeden, der jemals seinen eigenen Wert vergessen hat, um in die Geschichte eines anderen zu passen", schrieb sie in der Caption ihres Instagram-Videos.

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Getty Images Hugh Hefner und seine Ex-Frau Crystal Harris

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Charley Gallay / Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Hefner

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Charley Gallay / Getty Images Crystal Harris und Hugh Hefner beim Playmate Of The Year Lunch 2013