Playboy-Film: Bridget Marquardt verteidigt Jessica Biel

Bridget Marquardt (53) stellt sich hinter Jessica Biel (44), die für ihre geplante Rolle im Kinofilm "Playmates" Gegenwind von Crystal Harris (40) bekommen hat. Die Schauspielerin soll darin eine der Ehefrauen von Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) verkörpern. Dessen Witwe hatte zuletzt Kritik an dem Projekt geäußert. Im TMZ-Podcast nahm die frühere Bewohnerin der Playboy Mansion Jessica nun in Schutz und empfahl ihr, sich nicht auf die Vorwürfe einzulassen. "Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Jessica überhaupt weiß, wer sie ist, und wenn doch – vielleicht weiß sie es jetzt –, aber ich glaube nicht, dass Jessica antworten sollte", erklärte sie. Sie ergänzte: "Ich denke, sie suchen Aufmerksamkeit, und ich glaube nicht, dass sie darauf reagieren sollte." Auch an Jessicas Entscheidung, die Rolle anzunehmen, ließ Bridget keinen Zweifel. "Ich finde, sie sollte die Rolle auf jeden Fall spielen, ja", betonte sie im Gespräch mit dem Portal.

Vor allem die Vorstellung, anderen vorzuschreiben, welche Geschichten erzählt werden dürfen, missfällt Bridget. "Was mich stört, ist, dass jemand nicht möchte, dass andere Menschen ihre Geschichte erzählen. Mir gefällt nicht, dass sie nicht will, dass Lorraine ihre Geschichte erzählt oder Jessica daran beteiligt ist. Ich finde, jeder sollte seine Geschichte erzählen dürfen", sagte sie. Regie bei "Playmates" führt Lorraine Nicholson, die Tochter von Jack Nicholson (89). Sie selbst verbrachte Anfang bis Mitte der 90er-Jahre viel Zeit in der Playboy Mansion und bringt damit eigene Erfahrungen aus dieser Zeit mit. Bridget ist besonders gespannt auf diesen Blickwinkel: Hugh war damals verheiratet und hatte kleine Kinder. Zudem soll das Leben in der Villa zu dieser Zeit ganz anders gewesen sein als in den späteren Jahren. Jessica spielt in dem Film eine fiktive Ehefrau des Verlegers, während Bill Pullman (72) als Playboy-Gründer zu sehen sein wird. Searchlight kündigte das Projekt Anfang Oktober an.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war eine persönliche Nachricht von Crystal an Jessica. Darin bat sie die Schauspielerin vor wenigen Tagen, ihre Mitwirkung an "Playmates" noch einmal zu überdenken, falls der Film Hugh oder die Playboy-Welt romantisieren sollte. Einen Screenshot der Nachricht teilte Crystal anschließend auf Instagram. Zur Begründung verwies sie auf ihre eigenen Erlebnisse und berichtete von sexuellem, emotionalem, finanziellem und körperlichem Missbrauch während der Beziehung. Crystal war von 2012 bis zu Hughs Tod 2017 mit ihm verheiratet. Jessica hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert. Bridget kennt das Leben in der Playboy Mansion ebenfalls aus eigener Erfahrung: In den 2000er-Jahren wohnte sie dort und wurde durch die Realityshow "The Girls Next Door" bekannt. Eine Ehe mit Hugh führte sie jedoch nie.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jessica Biel und Bridget Marquardt

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Getty Images Hugh Hefner im Mai 2003

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Getty Images Hugh Hefner und seine Ex-Frau Crystal Harris