Neugierige Fans: Inka verrät "Bauer sucht Frau"-Neuerungen

Am 9. November 2026 startet bei RTL und RTL+ die 22. Staffel von Bauer sucht Frau – und die Kuppelshow kommt diesmal mit einigen Neuerungen daher. Wie Moderatorin Inka Bause nun gegenüber RTL verriet, begeben sich in den kommenden Wochen insgesamt 15 Landwirtinnen und Landwirte erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Dabei dürfen sich die Zuschauer nicht nur auf die Hofwochen und Scheunenfeste freuen, sondern auch auf weitere spannende Einblicke. Künftig werfen die Kameras nämlich auch einen Blick auf das, was sich sonst abseits der eigentlichen Szenen abspielt. "Wir werden jetzt viel mehr zum Beispiel filmen, eben auch Behind the Scenes", kündigte die Moderatorin an. Ebenfalls stärker begleitet werden soll, wie Inka die Bauern und deren potenzielle Partner zum ersten Mal trifft. Mit diesem Schritt reagiere das Team ganz bewusst auf die Neugier der Fans.

Genauer erklärte Inka, welche Momente es nun zusätzlich in die Sendung schaffen: "Wie lerne ich die Bauern kennen und die Frauen kennen und das, was in der Vergangenheit oft hinter der Kamera passierte, das nehmen wir jetzt alles mit, weil wir merken, ihr seid sehr neugierig." Das Interesse des Publikums wolle die Produktion mit den neuen Einblicken gezielt bedienen. "Und das wollen wir natürlich auch befriedigen", ergänzte die Sängerin. Für Inka gehört es zum Konzept der Sendung, dass sich das Format stetig weiterentwickelt. Feste Abläufe und starre Vorgaben seien am Set nicht gefragt. Deshalb habe sie sogar eine bestimmte Formulierung ausdrücklich verboten. "Das haben wir schon immer so gemacht" dürfe bei den Dreharbeiten niemand äußern, so die Moderatorin.

Unter den 15 Singles aus der Landwirtschaft, die in der neuen Staffel begleitet werden, sind 13 Bauern und zwei Bäuerinnen. Zu ihnen gehören unter anderem der 30-jährige Andi und die 36-jährige Sarah. Platz für die vielen Kennenlerngeschichten ist reichlich vorhanden: Mit 14 Folgen ist die 22. Staffel so umfangreich wie keine zuvor. Schon in der ersten Woche bekommen die Fans eine doppelte Portion zu sehen. Der Staffelauftakt ist für den 9. November um 20:15 Uhr geplant. Bereits einen Tag später, am 10. November, wird zur selben Uhrzeit eine weitere Folge ausgestrahlt. Inka ist seit dem Start fester Bestandteil des Formats und begleitet die Landwirte auf ihrem Weg zur großen Liebe – von den Hofwochen über die Scheunenfeste bis hin zu den ersten Begegnungen. Damit zählt die Sendung zu den etabliertesten Datingformaten im deutschen Fernsehen.

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Action Press Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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Getty Images Inka Bause im November 2024 bei der "Goldenen Henne"

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025