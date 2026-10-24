Vanessa Trump ist nach sechs Monaten wieder krebsfrei

Rund ein halbes Jahr nach ihrer Brustkrebsdiagnose kann Vanessa Trump (48) aufatmen: Die 48-Jährige ist nach den jüngsten Untersuchungen krebsfrei. Die erleichternde Nachricht verkündet die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48) nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Tochter Kai Trump in einem persönlichen Video. Der Clip wurde am Freitag auf Kais Instagram-Konto veröffentlicht. Darin spricht Vanessa selbst über ihre jüngste Untersuchung und das Resultat, auf das sie offenbar lange gehofft hatte. "Die Ergebnisse kamen ohne Befund zurück, also bin ich endlich krebsfrei", erklärt sie in dem Instagram-Video. Damit gibt Vanessa ihren Followern ein direktes Update zu ihrem Gesundheitszustand. Zugleich zeigt der gemeinsame Auftritt, wie eng ihre Tochter sie bei der öffentlichen Bekanntgabe unterstützt. Es war das erste ausführliche Update zu ihrem Gesundheitszustand, seit sie ihre Erkrankung überhaupt öffentlich gemacht hatte.

In dem Video übernahm Kai die Einordnung der Vorgeschichte. Wie Kai in dem gemeinsamen Video erläutert, erhielt ihre Mutter bereits im April die Diagnose Brustkrebs. Nun möchten die beiden Vanessas Krankheitsgeschichte öffentlich erzählen und nachvollziehbar machen, welchen Weg sie seitdem gegangen ist. "Bei meiner Mutter wurde im April Brustkrebs diagnostiziert. Deshalb dachten wir, wir erzählen ihre Geschichte und berichten, wie sie die Diagnose erhielt und wie sie die Krankheit überwunden hat", sagt Kai auf Instagram. Die Tochter übernimmt damit zunächst die Einordnung, bevor Vanessa über das aktuelle Ergebnis ihrer Untersuchung spricht. Ihre Erkrankung hatte Vanessa laut TMZ erstmals im Mai öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt stand noch die Planung der nächsten medizinischen Schritte im Vordergrund. Vanessa teilte damals mit, dass sie gemeinsam mit ihrem Ärzteteam an einer passenden Behandlung arbeite. Wie diese im Einzelnen aussah, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Das neue Video setzt nun bei dem erfreulichen Stand ihrer jüngsten Untersuchungen an.

Kai ist die gemeinsame Tochter von Vanessa und Donald. Für die persönliche Gesundheitsnachricht stellte die 19-Jährige ihrer Mutter ihr eigenes Instagram-Konto zur Verfügung und trat zugleich selbst mit ihr vor die Kamera. Schon bei ihrer ersten öffentlichen Mitteilung im Mai hatte Vanessa betont, dass niemand mit einer solchen Nachricht rechne. Damals richtete sich ihr Blick vor allem auf die Abstimmung der weiteren Behandlung mit ihren Ärzten. In dem neuen Video gewähren Mutter und Tochter nun gemeinsam einen Einblick in die vergangenen Monate, ohne den Moment nur aus zweiter Hand schildern zu lassen. Kai fasst den Beginn der Krankheitsgeschichte und den Anlass für die Veröffentlichung zusammen. Vanessa übernimmt anschließend den entscheidenden Teil der Botschaft selbst: Sie berichtet von der Untersuchung ohne Befund und erklärt, dass sie nun krebsfrei sei. So verbinden die beiden den Rückblick auf die Diagnose mit Vanessas aktuellem Gesundheitsupdate.

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Getty Images Vanessa Trump, 2018

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officialvanessatrump Kai und Vanessa Trump, Mai 2026

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Getty Images Vanessa Trump, April 2018

Wie schön, dass Vanessa Trump nun krebsfrei ist: Wie findet ihr das gemeinsame Video mit Tochter Kai? Total berührend – dass Kai ihre Mutter so unterstützt, macht die gute Nachricht noch schöner. Ich freue mich für Vanessa, hätte die Nachricht aber lieber etwas privater gehalten. Ergebnis anzeigen