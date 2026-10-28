Nach Bodyshaming bei Promi-Büßen: Raffaela Raab wehrt sich

Raffaela Raab lässt die fiesen Kommentare ihrer Mitkandidatinnen Georgina Fleur (36) und Nadja Großmann nicht länger unkommentiert. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash äußert sich die als "Militante Veganerin" bekannte 29-Jährige nun zum Bodyshaming der beiden Frauen bei Das große Promi-Büßen. Die Kritik an ihrer Körperbehaarung weist sie entschieden zurück. Sie wolle ihre Beine nicht länger rasieren, nur um einem sich ständig verändernden Schönheitsideal zu entsprechen. "Am Ende des Tages sind wir alle Tiere mit Muskeln, Blut, Falten, Nägeln und eben auch Fell. Ich hab keinen Bock mehr, mir die Beine zu rasieren, um irgendeinem aktuellen Idealbild von Frauen zu entsprechen, welches sich ohnehin alle 20 Jahre komplett auf den Kopf stellt", schreibt Raffaela. Die Erwartungen anderer Frauen will sie dabei nicht länger zum Maßstab machen.

Besonders kritisch sieht Raffaela, dass Georgina als reichweitenstarke Influencerin und Mutter einer Tochter andere Frauen wegen ihres Aussehens unter Druck setze. Ihren Followern gibt die gebürtige Wienerin deshalb eine klare Botschaft mit: "Euer Körper muss - wenn überhaupt - nur euch gefallen. Es ist eure Entscheidung, was ihr damit macht." Zugleich verbindet Raffaela das Thema mit ihrer veganen Haltung. Ihrer Ansicht nach sollten auch Tiere über ihre eigenen Körper bestimmen dürfen, weshalb Feminismus für sie nicht ohne Veganismus funktionieren könne. Einige User weisen unter dem Promiflash-Beitrag allerdings darauf hin, dass Raffaela bei "Das große Promi-Büßen" zuvor selbst gegen Georgina ausgeteilt hatte, als sie deren sonnengeschädigte Haut thematisierte. Dazu erklärt die nach eigenen Angaben studierte Medizinerin: "Ich sag so was nicht einfach so - sie hat sich vor ein Riesenpublikum hingesetzt und gesagt, ihre Haut ist makellos und gesund und man braucht keine Sonnencreme, das wäre Gift. Soll man so etwas Fahrlässiges einfach stehen lassen?"

Auslöser der Auseinandersetzung ist eine Szene aus der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen". Darin sprechen Georgina und Nadja über Raffaelas Aussehen. Zunächst nehmen die beiden die Körperbehaarung ihrer Mitkandidatin ins Visier. Georgina kommentiert dabei besonders die Haare an Raffaelas Oberschenkeln. Anschließend kritisieren die beiden auch den trainierten Körper der Veganerin: "Guck mal, was die für Oberarme hat. Ich finde das nicht so fraulich, wenn du als Frau so trainiert bist", ätzt Nadja. Bei den Kommentaren bleibt es in der Folge allerdings nicht. Die beiden Realitystars sprechen auch über Raffaelas OnlyFans-Account, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Freund Inhalte teilen soll. Georgina spottet: "Oh geil, die hat Beinhaare, mal gucken, wie man die bumsen kann oder was?" Mitkandidatin Sahel verurteilt die Unterhaltung daraufhin deutlich: "Das war Bodyshaming vom Feinsten. Das ist auf jeden Fall definitiv falsch."

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Instagram / diewildeveganerin Raffaela Raab, Juli 2025

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Instagram / diemilitanteveganerin Raffaela Raab, Juli 2026

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Joyn Georgina Fleur und Nadja Großmann, Promi-Büßen 2026