Sophia Thiels Freund will Familie mit ihr gründen

Seit knapp zwei Jahren sind der Social-Media-Star und ihr Freund ein Paar. Während Sophia Thiel (31) zwischen Kinderwunsch und Zweifeln schwankt und großen Respekt davor hat, ein eigenes Kind zu bekommen, war ihr Liebster offenbar schon wenige Monate nach dem Beziehungsstart bereit für Nachwuchs. Im Podcast "Tigges trifft" spricht die Sportlerin mit Sebastian Tigges (41) offen über das Thema. Dabei macht sie deutlich, wie ausgeprägt der Wunsch ihres Partners nach gemeinsamen Kindern ist: "Mein Partner wünscht sich nichts sehnlicher als eine eigene Familie. Der war vier Monate, nachdem wir zusammengekommen sind, schon bereit", erzählt Sophia. Vor dem Schritt zur eigenen Familie hat sie dagegen noch ordentlich Respekt. Mal überwiegt der Kinderwunsch, mal melden sich die Zweifel. Von Druck will sie sich dabei aber nicht leiten lassen.

Ausgangspunkt des Gesprächs war ein gemeinsamer Familienurlaub, bei dem auch Sophias kleiner Neffe dabei war. Sebastian wollte wissen, ob die intensive Zeit mit dem Baby ihren Kinderwunsch verändert habe, und bekam eine ehrliche Antwort: "Am Anfang hatte ich ganz krasse Berührungsängste mit dem Baby. Dann habe ich aber gemerkt: Umso öfter man mit ihm spielt und ihn hält, umso selbstsicherer wird man", schilderte die Influencerin im Podcast. Ganz aufgelöst habe sich ihr Zögern allerdings nicht: "Aber ich habe immer noch vor dem Thema Familie, Kinder bekommen enorm großen Respekt." Einen Zeitplan setzt sie sich deshalb nicht: "Mittlerweile bin ich da eigentlich ganz entspannt und denke mir: Mal schauen, was die Zukunft so bringt."

In früheren Beziehungen war Nachwuchs für Sophia dagegen kaum ein Gesprächsthema. Damals drehte sich bei ihr vor allem alles um Karriere und beruflichen Erfolg – und auch von ihren damaligen Partnern sei in dieser Richtung kein Anstoß gekommen. Lange habe sie sich eher daran orientiert, was andere von ihr erwarteten, und sich erst spät gefragt, was sie selbst eigentlich möchte. Erst in ihrer jetzigen Partnerschaft setzt sie sich intensiver mit dem Gedanken an eine eigene Familie auseinander. Praktische Erfahrungen sammelt die Influencerin inzwischen auch im eigenen Umfeld: Ende 2025 wurde sie zum ersten Mal Tante. Im gemeinsamen Familienurlaub konnte Sophia dem Kleinen dann Schritt für Schritt näherkommen.

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin