Nicht selbstbewusst? Sophia Thiel spricht über Selbstzweifel

Sophia Thiel (31) zeigt sich öffentlich meist als starke Frau, die ihren Weg geht – doch dieses Bild deckt sich offenbar nicht immer mit ihrem eigenen Gefühl. Im Podcast "Tigges trifft" von Sebastian Tigges (41) sprach der Social-Media-Star jetzt ganz offen über ihre Selbstwahrnehmung und die Zweifel, die hinter dem selbstsicheren Auftreten stecken. "Die Außenwahrnehmung von mir ist oft null deckungsgleich mit dem, was ich wahrnehme", erklärte sie in der Folge. Nach außen wirke sie auf viele Menschen selbstsicher und ausgeglichen, doch ihr eigenes Empfinden sei oft ein anderes. Auch sie kenne Zeiten, in denen ihr das Vertrauen in sich selbst fehle, wie die Sportlerin offen einräumt. In solchen Momenten ziehe sie sich eher zurück und verliere schneller ihre innere Balance. Mittlerweile habe sie jedoch gelernt, diese verletzliche Seite nicht mehr verdrängen zu wollen, sondern sie als einen Teil von sich anzunehmen.

Wie weit ihre Außenwirkung und ihre eigene Wahrnehmung auseinanderliegen, veranschaulichte Sophia im Podcast anhand einer Begegnung bei der Jetski-WM. Ihr Managementkollege Gustav habe sie damals für ihre Fotos aus Miami gelobt und sie als selbstbewusste, starke Frau beschrieben, die mit beiden Beinen im Leben stehe und bereits viel erreicht habe. "Von wem sprichst du eigentlich?", dachte sie sich nur. Schließlich kenne sie nicht nur ihre stabilen Momente, sondern auch ihre verwundbarsten Zeiten. Manchmal habe sie fast eine Sozialphobie und wolle gar nicht erst vor die Tür gehen. Viele Dinge würden sie aus der Balance bringen. In ihrer eigenen Wahrnehmung wögen genau diese schwachen Phasen deutlich schwerer – deshalb könne sie das positive Bild der anderen oft selbst nicht erkennen.

Früher sei sie mit solchen Gefühlen vollkommen anders umgegangen. Damals habe sie ihre negativen Emotionen nicht akzeptieren können, sondern aktiv dagegen angekämpft – mit Folgen für ihr Essverhalten. "Früher habe ich es nicht akzeptiert und dagegen angekämpft und dann habe ich die Essanfälle bekommen, weil ich nicht wusste, wohin mit diesen negativen Emotionen, und dann habe ich versucht, mich mit Essen davon abzulenken", schilderte sie im Gespräch mit Sebastian. Mittlerweile habe sie einen anderen Umgang mit ihren wechselnden Emotionen entwickelt. Unsichere und verletzliche Momente versuche sie nicht länger auszublenden, sondern gestehe sich auch Tage zu, an denen sie sich weniger stark und selbstsicher fühle. Für die Fitnessinfluencerin sei es zunehmend wichtig geworden, diese Seiten ihrer Persönlichkeit anzunehmen und sich selbst mit mehr Verständnis zu begegnen.

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