"Viel passiert": Jan Leyk gibt Trennung von Franzi bekannt

Jan Leyk (41) und seine langjährige Partnerin Franziska haben sich getrennt. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star gab das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story bekannt und richtete emotionale Worte an seine Follower. "Franziska und ich haben uns nach vielen gemeinsamen Jahren dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen", begann er sein Statement. Die Entscheidung sei dem Paar nicht leicht gefallen und nicht aus einem einzelnen Moment heraus entstanden. Jan betonte, dass in den letzten Jahren viel passiert sei: "Die Geburt unseres Kindes, neue gemeinsame Projekte, unternehmerische Verantwortung, persönliche Herausforderungen und auch gesundheitliche Themen. All das hat uns als Menschen verändert."

Jan machte weiter deutlich, dass er und Franziska lange versucht hätten, wieder zu dem Punkt zurückzufinden, an dem sich ihre Beziehung für beide richtig und tragfähig anfühlte. "Leider haben wir diesen Punkt nicht mehr erreicht", fügte er jedoch hinzu. Der Musiker appellierte zudem an seine Community, von Spekulationen und vorschnellen Urteilen abzusehen. "Es gibt hier keine Schuldzuweisungen und keinen öffentlichen Rosenkrieg", stellte Jan klar und betonte, dass sich manchmal zwei Menschen einfach in unterschiedliche Richtungen entwickeln würden, auch wenn Respekt und Verbundenheit blieben. Als Eltern wollen die beiden weiterhin verantwortungsvoll für ihr Kind da sein und auch ihre gemeinsamen Projekte mit Respekt und Augenmaß weiterführen.

Dass die zwei an ihrer Beziehung und ihrer Liebe füreinander festhielten, machte Jan zuletzt noch zu Franzis vergangenem Geburtstag deutlich. Der DJ gratulierte seiner Liebsten mit einem Beitrag auf Instagram, in dem er einige Schnappschüsse und rührende Worte teilte. "Du bist mein Halt, mein Spiegel, mein Vorbild, meine härteste Kritikerin, meine größte Liebe und meine beste Freundin", schwärmte er unter anderem und beendete den Post mit den Worten: "Ich liebe dich. Für immer."

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Instagram / leykenda Jan Leyk und Franzi, April 2024

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Instagram / leykenda Franzi und Jan Leyk, November 2025

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Instagram / leykenda Jan Leyk und Franzi, September 2025

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