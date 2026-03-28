Saftige Geldstrafe: Jan Leyk musste vor Gericht antreten

Jan Leyk (41) musste sich in Hamburg vor Gericht verantworten. Der Realitystar, bekannt aus der Serie Berlin - Tag & Nacht, erklärte seinen Followern in seiner Instagram-Story, was ihm zur Last gelegt wurde. Vor rund zwei Jahren hatte Jan bei einer "Fridays for Future"-Demonstration einen kleinen Jungen gefilmt und das Video anschließend in seiner Instagram-Story veröffentlicht. Dabei sprach er über das Kind als "der kleine Pisser", wie er selbst berichtete. Jan räumte ein, dass er das Video nicht hätte veröffentlichen dürfen und damals zu emotional reagiert habe. Nach etwa einem halben Jahr folgte die Anzeige, die Eltern des Jungen ließen trotz einer Entschuldigung von Jan nicht locker.

In erster Instanz wurde der Musiker zu 90 Tagessätzen von jeweils 200 Euro verurteilt, insgesamt also 18.000 Euro. Jan betonte, dass er das Wort "Pisser" nicht als direkte Beleidigung gemeint habe, sondern sich eher auf das junge Alter des Kindes bezogen habe. Ihm tue der Junge "wahnsinnig leid", weil er von Erwachsenen instrumentalisiert werde, um an der Demonstration teilzunehmen. Seiner Meinung nach sollten Kinder lieber draußen spielen, statt zu demonstrieren. Zunächst wollte Jan in die nächste Instanz gehen, entschied sich dann aber dagegen, weil der Junge sonst persönlich vor Gericht hätte aussagen müssen. Aufgrund seiner finanziellen Situation wurde beantragt, die Tagessätze herabzusetzen.

Der Realitystar geht nun davon aus, dass ihn der Prozess weniger als 10.000 Euro kosten wird. Dennoch sei das für ihn als Künstler "sehr, sehr, sehr viel Geld", wie er in seiner Story betonte. Besonders in Zeiten wie der Corona-Pandemie sei die Strafe eine "fette Stange Geld" gewesen. Jan fühlt sich unfair verurteilt und betonte, er habe nichts getan. Vor Gericht zeigte sich der 41-Jährige in ungewohntem Look: ohne seine übliche Cap, dafür mit geschlossenem Hemd und langer Hose.

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Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ und Schauspieler

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Getty Images Jan Leyk, ehemaliger Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

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Getty Images Jan Leyk, DJ und Schauspieler