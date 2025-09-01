"Für immer": Jan Leyk gratuliert seiner Franzi am Geburtstag

Jan Leyk (40) hat seine Fans auf Instagram erneut tief berührt: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star nutzte die Plattform, um seiner Partnerin Franzi öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei postete er nicht nur einige private Schnappschüsse, sondern richtete auch emotionale Worte an sie. "Happy Birthday, Franzi! Ich könnte versuchen, das hier glatt und perfekt klingen zu lassen, aber das würde uns nicht widerspiegeln", begann er seine Liebeserklärung. Er bezeichnete Franzi als seinen Halt, seine beste Freundin und größte Liebe und bedankte sich bei ihr dafür, dass sie trotz aller Höhen und Tiefen gemeinsam durchs Leben gehen.

Die beiden hatten sich einst über eine Dating-App kennengelernt, wie Jan ebenfalls in seinem Post erwähnte. Er beschrieb zudem, wie ihre Reise von anfänglichen Zweifeln über gemeinsames Lachen bis hin zur tiefen Liebe geführt habe. Besonders hob er ihre Stärke, Geduld und Klugheit hervor. Franzi sei nicht nur die Mutter ihres Sohnes, sondern auch die Person, die ihn erde und ihm helfe, der beste Mann zu werden, der er sein könne. "Ohne dich wäre ich nur die Hälfte von dem. Ich liebe dich. Für immer", schrieb Jan in seiner bewegenden Botschaft und sprach von grenzenloser Dankbarkeit und Liebe.

Bereits Anfang des Jahres hatte Jan ein weiteres emotionales Kapitel in seinem Leben geteilt, als er und Franzi Eltern eines kleinen Jungen wurden. Seitdem scheint der Reality-TV-Star sein privates Glück voll auszukosten und auch offen damit umzugehen. Jan war schon während Franzis Schwangerschaft voller Vorfreude und zeigte sich häufig gerührt. Seit der Geburt ihres Sohnes steht für ihn seine Familie an erster Stelle, und es wird deutlich, dass er in Franzi nicht nur eine Partnerin, sondern auch eine unersetzliche Stütze in seinem Leben gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk und Franzi, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Partnerin Franzi, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, Schauspieler