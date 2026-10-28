Zusammengezogen: Sarah Liebichs Beziehung läuft "schlechter"

Sarah Liebich (27) zieht nach dem Zusammenziehen mit ihrem Partner Meik eine überraschend ehrliche Bilanz. Nach ihrem Empfinden laufe ihre Beziehung seit dem Einzug sogar "schlechter". Diese drastische Wortwahl relativiert die Ex-Partnerin von Nico Legat (28) in ihrer Instagram-Story jedoch sofort. "Seitdem wir zusammenwohnen, läuft unsere Beziehung einfach schlechter – beziehungsweise schlechter ist vielleicht auch das falsche Wort", stellt Sarah klar. Das Problem sei nicht das tägliche Beisammensein, denn genau das empfinde sie als wunderschön. Vielmehr fehle es den beiden inzwischen an bewusst verbrachter Paarzeit. "Wir haben viel weniger Dates als damals, als wir noch nicht zusammengewohnt haben", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern.

Während der früheren Fernbeziehung hätten Sarah und Meik ihre Treffen fest vereinbart. Seit sie unter einem Dach leben, sehen sie sich zwar jeden Tag. Geplante Verabredungen und echte Quality Time gehen zwischen den alltäglichen Routinen aber zunehmend unter. Sarah und Meik seien beide stark in ihren jeweiligen Alltag eingebunden. Für die Social-Media-Bekanntheit ist das bloße Zusammensein in der gemeinsamen Wohnung deshalb kein Ersatz für Momente, die sie ganz gezielt miteinander verbringen. Das Paar möchte nun aktiv gegensteuern und wieder regelmäßige Dates in seinen Tagesablauf integrieren. "Deshalb haben wir uns jetzt vorgenommen, im Alltag wieder bewusster Zeit füreinander einzuplanen und regelmäßig Dates und Quality Time zu genießen", kündigt Sarah auf Instagram an. Bei diesem Vorsatz bleibt es offenbar nicht: Eine erste gemeinsame Auszeit haben die beiden bereits geplant. "Heute verbringen wir den Vormittag zusammen, gehen gemeinsam zum Sport, frühstücken und gönnen uns anschließend noch zwei Stündchen in der Therme", erklärt Sarah.

Statt sich im gemeinsamen Zuhause nur nebenbei zu begegnen, wollen sie sich damit wieder feste Zeitfenster als Paar schaffen und ihre Aufmerksamkeit in diesen Stunden bewusst aufeinander richten. Der Einzug in die erste gemeinsame Wohnung war für Sarah und Meik ein großer Schritt. Wie emotional der Umzug für Sarah gewesen war, hatte sie vor rund sieben Monaten auf Instagram deutlich gemacht. In einem Video hatten sie und Meik stolz den Schlüssel zu ihrer ersten gemeinsamen Wohnung präsentiert. Dazu hatte Sarah geschrieben: "Aus Fernbeziehung wird Alltag – und ehrlich gesagt hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal aus meinem Dorf wegziehe, weg von meinen Freunden und meiner Familie." Für die heimatverbundene Influencerin hatte sich der Abschied sogar angefühlt, als würde sie auf einen anderen Kontinent ziehen. Gleichzeitig hatte sie geschwärmt: "Genauso groß ist die Freude, endlich zusammenzuleben."

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Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und Meik Kühnel

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Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit

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Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit, und ihr Partner Meik